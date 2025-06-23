Kayseri'nin 7,5 Milyon Yıllık Fosilleri İlgi Odağı

Ziyaret sırasında, Kültepe Kaniş Karum'da gerçekleştirilen kazılar ve bu alanda kurulan modern ziyaretçi merkezi hakkında bilgi verildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, katılımcılara bölgenin tarihi önemi ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler sundu. Bakan Tunç, Kültepe Ziyaretçi Merkezi'ni gezerek bölgedeki tarihi kalıntılara hayran kaldı.

Ziyaretin bir diğer durağı ise 3 bin 450 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilen Asurlu Tüccarlar Mahallesi oldu. Burada, Anadolu’nun ilk yazılı belgeleri ve ticaret anlaşmalarının ortaya çıktığı bu kadim toprakların önemi vurgulandı.

Ziyaretin ardından, heyet Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenen 7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergisi’ni gezdi. Yamula Barajı çevresindeki kazılardan çıkarılan fosiller hakkında Uzman Antropolog Ömer Dağ’dan bilgi aldı. Bakan Tunç, fosilleri dikkatle inceledi ve serginin önemine değindi.

Ziyaretler sırasında, Kayseri’nin gastronomi alanındaki yeniliklerine de dikkat çekildi. Mutfak Sanatları Merkezi, kentin mutfak kültürünü zenginleştiren projeler arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, burada Kayserililerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Bu etkinlikler, Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor.