Kayseri'nin 7 harikasından biriydi: Bir ayak basımı durak tarihe karıştı

Kayseri'nin en yoğun kullanılan yollarından olan Millet Bahçesi paralelindeki Talas Bulvarının yarım metrelik orta refüjü üzerinde bulunan, görenlerin hayret ettiği, ‘Kayseri’nin 7 harikasından birisi' olarak nitelendirilen, durağa ulaşabilmek için tehlikeli bir geçişi göze almak gereken bu duraklar, nihayet yolun beş şeride dönüştürülmesiyle ortadan kalktı.

Kayseri'nin şehir planlaması bakımından ‘mühendislik harikası’ olan bu duraklar, nostaljik bir hatıra olarak zihinlerde kalmaya devam edecek.