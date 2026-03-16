  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'nin 7 harikasından biriydi: Bir ayak basımı durak tarihe karıştı

Talas Bulvarı üzerinde bulunan bölünmüş sağ gidiş yolu ortasında bulunan yol kenarlarından tehlikeli geçişlerle ulaşılabilen bir ayak basımı otobüs durakları, gidiş yolunun genişletilip beş şeride çıkarılmasıyla tarihe karıştı.

Kayseri'nin en yoğun kullanılan yollarından olan Millet Bahçesi paralelindeki Talas Bulvarının yarım metrelik orta refüjü üzerinde bulunan, görenlerin hayret ettiği, ‘Kayseri’nin 7 harikasından birisi' olarak nitelendirilen, durağa ulaşabilmek için tehlikeli bir geçişi göze almak gereken bu duraklar, nihayet yolun beş şeride dönüştürülmesiyle ortadan kalktı.

Kayseri'nin şehir planlaması bakımından ‘mühendislik harikası’ olan bu duraklar, nostaljik bir hatıra olarak zihinlerde kalmaya devam edecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!