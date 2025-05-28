Kayseri'nin 7 İlçesine yeni kaymakam atandı

Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aralarında Kayseri'nin de bulunduğu çok sayıda ilin çeşitli ilçelerinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı atamaları gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atamalar şu şekilde:

İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yapan Şevket Atlı, Kayseri Vali Yardımcılığı görevine atandı. Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya Adana Vali Yardımcılığı görevine atandı. İzmir Foça Kaymakamı Mehmet Türköz'de Kayseri Vali Yardımcılığı görevine atandı. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Kocaeli Darıca Kaymakamlığı'na atandı. Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Aydın İncirliova Kaymakamlığı'na atandı. Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Balıkesir Susurluk Kaymakamlığı'na atandı. Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Hatay Kumlu Kaymakamlığı'na atandı. Yahyalı Kaymamı Mehmet Kaya, Mardin Midyat Kaymakamlığı'na atandı. Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Ağrı Patnos Kaymakamlığı'na atandı. Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamlığı'na atandı. Yeşilhisar Kaymakamı Cüneyt Caner, Kayseri Hacılar Kaymakamlığı'na atandı.

Kayseri'ye yeni atanan isimler ise şöyle:

Talas Kaymakamlığı'na Balıkesir Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş atandı. Kocasinan Kaymakamlığı'na İstanbul Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş atandı. Yahyalı Kaymakamlığı'na Elazığ Alacakaya Kaymakamı Hamza Selçuk atandı. Bünyan Kaymakamlığı'na Van Edremit Kaymakamı Yücel Erdem atandı. Develi Kaymakamlığı'na Sakarya Kaynarca Kaymakamı Selim Çomaklı atandı. Kayseri Hacılar Kaymakamlığı'na Kayseri Yeşilhisar Kaymakamı Cüneyt Caner atandı. Kaymakam ve Vali Yardımcısı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

