Kayseri'nin 700 yıllık hamam, ilk günkü gibi faaliyette

Selahattin Hamamı, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunmaktadır. 14. yüzyılda Eretna Beyliği’nin yaptırmış olduğu tahmin edilmektedir. Hamamın erkekler bölümü dört eyvanlı dört köşe halvetli, kadınlar bölümü ise tek eyvan ve üç halvetten oluşmaktadır. Erkekler bölümünün soyunmalığının zeminindeki orijinal mermer döşemelerinin bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Günümüzde de aktif olarak kullanılmaktadır.