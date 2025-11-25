  • Haberler
  • Kayseri'nin Acı Kaybı: Başkan Büyükkılıç'ın Abisi Vefat Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın abisi hayırsever Ramazan Büyükkılıç, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum Ramazan Büyükkılıç'ın cenazesi 26 Kasım Çarşamba günü öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nden kaldırılacaktır.

Ailesinin ve sevenlerinin derin bir üzüntüyle karşıladığı bu kayıpta, merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Başkan Büyükkılıç ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

