Kayseri’nin afet kapsamına alınması Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek

Teklif, yarın (Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanacak.

Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu çeşitli bölgelerde yaşam büyük ölçüde olumsuz etkileniyor. Bu doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor. Bu kapsamda, depremlerde şu ana kadar 851 ağır hasarlı binanın bulunduğu Kayseri'nin de afet bölgesi ilan edilmesi gündeme geldi. İlk görüşmeler olumlu sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın aktardığına göre, son Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kayseri'nin afet kapsamına alınması için hazırlık yapılması talimatı verdi. Erdoğan başkanlığında Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında kararın çıkması bekleniyor.

Kayseri'nin afet bölgesi ilan edilmesi halinde, bölgedeki yardımlar ve devlet hizmetleri, afetin il gününden itibaren ‘afet bölgesi’ kapsamında yerine getirilecek.