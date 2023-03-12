Kayseri'nin afet kapsamına alınması Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek

 Depremler sonrası Kayseri'de de birçok yapı zarar gördü. Kahramanmaraş ve 10 ilin 'afet bölgesi' ilan edilmesinin ardından Kayseri'nin de afet kapsamına alınması gündeme geldi.

PAYLAŞ
  • 12.03.2023 14:32
  • Güncelleme: 12.03.2023 14:32
  • 170
Kayseri'nin afet kapsamına alınması Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek

Teklif, yarın (Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanacak. 

Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu çeşitli bölgelerde yaşam büyük ölçüde olumsuz etkileniyor. Bu doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor. Bu kapsamda, depremlerde şu ana kadar 851 ağır hasarlı binanın bulunduğu Kayseri'nin de afet bölgesi ilan edilmesi gündeme geldi. İlk görüşmeler olumlu sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın aktardığına göre, son Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kayseri'nin afet kapsamına alınması için hazırlık yapılması talimatı verdi. Erdoğan başkanlığında Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında kararın çıkması bekleniyor. 

Kayseri'nin afet bölgesi ilan edilmesi halinde, bölgedeki yardımlar ve devlet hizmetleri, afetin il gününden itibaren ‘afet bölgesi’ kapsamında yerine getirilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Büyükşehir'in 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Depremzede avukat mesleğini Kayseri'de sürdürüyor

Depremzede avukat mesleğini Kayseri'de sürdürüyor

Kayseri'de merkeze yakın toplanma alanları

Kayseri’de merkeze yakın toplanma alanları

Şiddetli Lodos yıktı

Şiddetli Lodos yıktı

Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti

Büyükşehir, parkları yüzde yüz yerli ve elektrikli süpürge makinesi ile süpürecek

Büyükşehir, parkları yüzde yüz yerli ve elektrikli süpürge makinesi ile süpürecek

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amatör maçta yumruklar konuştu

Amatör maçta yumruklar konuştu

CHP'de adaylık başvurusu yarın başlıyor

CHP’de adaylık başvurusu yarın başlıyor

DAHA FAZLA
Tartıştığı şahsı balkondan ateş ederek yaraladı

Tartıştığı şahsı balkondan ateş ederek yaraladı

Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı, 'Deprem sebebiyle oluşan kaygı bozukluğu, daha önce var olan kalp problemini ortaya çıkarabilir'

Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı, “Deprem sebebiyle oluşan kaygı bozukluğu, daha önce var olan kalp problemini ortaya çıkarabilir”

CHP'li Ünalmış'tan kindar bölücü eleştiri

CHP'li Ünalmış'tan kindar bölücü eleştiri

Kayseri'nin afet kapsamına alınması Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek

Kayseri’nin afet kapsamına alınması Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek

Kayserispor iki maçta 6 gol yedi

Kayserispor iki maçta 6 gol yedi