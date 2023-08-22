Kayseri'nin ağır hasarlı ikinci çok katlı binası da yıkıldı

6 Şubat depremi sonrası zemini ve bir kısım kolonlarında ağır hasar tespit edilen, Havaalanı yolu üzerinde bulunan 10 katlı bina da kontrollü bir şekilde yıkıldı.

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  • 22.08.2023 14:18
  • Güncelleme: 22.08.2023 14:23
Kayseri'nin ağır hasarlı ikinci çok katlı binası da yıkıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Depremin en yoğun hissedildiği Zümrüt ve Yakut Mahallelerinde depremin ilk günlerinden itibaren kolonlarındaki hasar ve bölgedeki yumuşak zemin riskinden dolayı boşaltılan 10 katlı  ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Şehir Merkezinde Tekden Hastahanesinin hemen bitişiğindeki 14 katlı binanın depremden 2 ay sonra bir ay süren kontrollü bir şekilde yıkılmasından sonra, Yeni Mahalle Havaalanı yolu üzerinde bulunan 10 katlı apartman, Kayseri'nin deprem nedeniyle kontrollü yıkılan ikinci binası oluyor.

Havaalanıyla, Şehir Hastanesi yolunun kavşak noktasında bulunan 10 katlı apartman, bina sakinlari tarafından altı aylık dönem zarfında eşyaları boşaltılmış ve yıkıma hazır hale getirilmişti.

Binanın yumuşak zemin üzerine mi yapıldığı veya kusurlu malzeme mi kulanıldığı veyahutta işçilik ve denetim kusurundan dolayı mı hasar gördüğü kamuoyunun zihnini meşgul etmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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