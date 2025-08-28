Kayseri'nin ana muhalefet partisi YRP İl Başkanı Özcan, 'Aldığımız Yüzde 20'lik oyu bazı çevreler maalesef hazmedemiyor'

YRP Kayseri İl Başkanlığı tarafından basın buluşması gerçekleştirildi. İl Başkanı Ali Özcan, burada yaptığı konuşmada parti meclis üyelerinin farklı siyasi parti temsilcileri tarafından pazarlık masasına oturtulmaya çalışıldığını ifade ederek, “Yeniden Refah Partisi Kayseri'de 33 meclis üyesiyle başladı. Şu an itibariyle 27 meclis üyemiz var. 2 tane kadar bir siyasi partiye, 3 tane kadar da bir siyasi partiye geçen arkadaşlarımız var seçimlerden sonra. Kalan 27 arkadaşlarımızın da bugün burada 22 tanesi meclis masalarımızda oturuyorlar. Kalanı mazeretli. Sıkıntımız, derdimiz, tasamız dediğimiz noktada şu, maalesef partimizin aldığı yüzde 20'lik oyu diğer siyasi çevreler hazmedemiyor. Diğer siyasi partilerin ilçe başkanları bizim meclis üyelerimizi pazarlık masasına oturtturmaya çalışıyorlar. Bizim meclis üyelerimizi transfer malzemesi niyetiyle kullanmaya çalışıyorlar. Bizim meclis üyelerimiz futbolcu değil. Bizim meclis üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız bu partinin helal oylarıyla seçilmiş meclis üyeleridir. Buradan seçildiyse burada kalır. İstifa mı ediyor, bizi mi sevmedi? Meclis üyeliğinden de istifa etsin de öyle gitsin. Onurlu duruş bunu gerektirir. Toplantıya katılmayan, bu davanın kararlarına uygun hareket etmeyen arkadaşların müsadesini istedik. Olur ya biri çıkar ben istifa ettim derse bilin ki müsade istedik. Bu milet bu oyu bu partiye veriyor ve bu kadrodan aday oldukları için seçiliyorlar. Kimse kara kaşa kara göze meclis üyesi olmadı, olabiliyorlarsa bağımsız olsalarmış” diye konuştu.