'Kayseri'nin asırları aşan lezzeti, şimdi sınırları aşıyor'
Kayseri'nin yöresel lezzetlerinden pastırmanın, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Kayseri'nin asırları aşan lezzeti, şimdi sınırları aşıyor. Kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri Pastırması, Avrupa Birliği (AB) tescili alan 46. coğrafi işaretli ürünümüz oldu' dedi.
Bakan Yumaklı paylaşımında, “Kayseri’nin asırları aşan lezzeti, şimdi sınırları aşıyor. Kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri Pastırması, Avrupa Birliği (AB) tescili alan 46. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kayseri’ye, emek veren tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.