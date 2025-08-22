Kayseri'nin asırlık lezzeti: Nevzine tatlısı

Nevzine’nin en önemli özelliği, şeker yerine pekmezle tatlandırılması. Bu sayede hem doğal bir tat sunuyor hem de enerji deposu olarak biliniyor. İçine bolca ceviz konulan tatlı, tahin sayesinde farklı bir aroma kazanıyor. Kayseri’de düğünlerden özel günlere, kış hazırlıklarından günlük ikramlara kadar hemen her sofrada kendine yer bulan nevzine, şehrin kültürel mirası olarak da öne çıkıyor.

Kayserili ustalar, nevzine tatlısının sırrının hamurunda gizli olduğunu belirtiyor. Geleneksel tariflere göre hazırlanan tatlı, pişirildikten sonra üzerine sıcak şerbet gezdirilerek sunuluyor. Hem doyurucu hem de sağlıklı olan bu tatlı, günümüzde Kayseri’nin yanı sıra farklı şehirlerde de merakla aranıyor.

Nevzine tarifi: Adım adım yapılışı

Hamur İçin:

1 adet yumurta

2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

4 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı yoğurt

250 gram tereyağı

5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Şerbet İçin:

4 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı pekmez

Yapılışı:

Şerbetin hazırlanması:

Şerbeti hazırlamak için, su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Yaklaşık 15 dakika kaynadıktan sonra, şerbet kıvamını aldığında ocağın altını kapatın ve pekmezi ekleyerek karıştırın. Şerbeti soğumaya bırakın.

Hamurun hazırlanması:

Derin bir kaba un ve kabartma tozunu ekleyin. Ortasında bir çukur açıp yumurta, yoğurt ve tahini ilave edin. Karışımı güzelce yoğurun.

Ardından tereyağını bir kapta eritin ve ılıdıktan sonra, hamura azar azar ekleyip yoğurmaya devam edin.

İnce çekilmiş cevizleri de ekleyip, ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edin.

Şekil verme ve pişirme:

Yağlı hamur nedeniyle fırın kabını yağlamaya gerek yok. Hazırladığınız hamuru, ısıya dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin ve üzerini düzleştirin. Çatalla hafifçe delikler açarak desen verin. Ardından dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üstü iyice kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Şerbetin dökülmesi ve servis:

Fırından çıkan tatlının üzerine, soğuyan şerbeti dökün. Tatlının şerbeti çekmesini ve soğumasını bekleyin. Ardından buzdolabında bir süre dinlendirip, üzerine toz Antep fıstığı serpin.