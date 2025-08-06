Kayseri'nin atat tohumu buğdayının faydaları saymakla bitmiyor

Kayseri’nin yüzyıllardır süregelen tarımsal zenginliklerinden biri olan “gacer”, son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin etkisiyle yeniden gündeme geliyor. Genetiği değiştirilmemiş, atalık bir buğday türü olan gacerden elde edilen un ise hem besleyici yapısıyla hem de kültürel değeriyle dikkat çekiyor. Gacer unu, özellikle Kayseri ve çevresindeki kırsal bölgelerde geleneksel yöntemlerle üretilerek, sofralara doğal bir lezzet sunuyor. Gacer, modern buğday türlerine kıyasla daha küçük tanelere sahip, koyu renkli bir buğday türü. Glüten oranı oldukça düşük olan bu tahıl, son yıllarda glütensiz veya az glütenli beslenme şekillerine yönelen bireyler tarafından da tercih ediliyor. Aynı zamanda lif, protein ve mineral bakımından zengin yapısıyla da dikkat çeken gacer, hem sağlık hem de doyuruculuk açısından önemli bir alternatif sunuyor.

Gacer unu üretimi ise oldukça geleneksel bir süreci takip ediyor. Hasat edilen gacer buğdayı, besin değerlerini koruyacak şekilde taş değirmenlerde öğütülüyor. Rafine edilmeden, kabuğuyla birlikte öğütülen bu buğday, koyu renkli ve aromatik bir un haline geliyor. Böylece gacer unu, doğal yapısı bozulmadan sofralara ulaşıyor. Elde edilen un, başta ekmek ve hamur işleri olmak üzere, Kayseri mutfağında özel bir yere sahip olan “gacer pilavı” ve “gacer çorbası” gibi geleneksel yemeklerde de kullanılıyor. Kayseri'nin birçok köyünde halen geleneksel yöntemlerle ekimi yapılan gacer, geçmişte olduğu gibi bugün de üreticilerin geçim kaynaklarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Son yıllarda yerel yönetimlerin, kooperatiflerin ve bazı girişimcilerin desteğiyle gacer üretimi yeniden canlandırılmış durumda. Özellikle organik ve doğal ürünlere olan ilginin artması, gacerin hem yerel hem de ulusal pazarda yeniden değer kazanmasını sağladı.

Uzmanlar, gacer ununun içerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemine destek olduğunu ve uzun süre tok tutarak sağlıklı kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ayrıca işlenmemiş yapısı nedeniyle vitamin ve mineraller açısından zengin bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Gacer unu, Kayseri’nin sadece tarımsal değil, kültürel mirasını da yansıtan bir ürün olarak yeniden önem kazanmaya başladı. Hem geleneksel mutfağın korunmasına katkı sunan hem de sağlıklı beslenmeye yönelik çözümler sunan bu un, modern sofralarda kendine yeniden yer buluyor. Gacer ve gacer unu, Kayseri’nin geçmişten bugüne uzanan tarımsal bilgisinin ve lezzet birikiminin yaşayan bir örneği olarak görülüyor.



Gacer ununun kullanım alanları:

Gacer Pilavı (Kayseri’ye özgü), Gacerli çorba, Ekmek yapımı, Hamur işlerinde glüten hassasiyeti olanlar için alternatif olarak kullanılır.

Gacer ununun faydaları:

Düşük glüten oranı sayesinde daha kolay sindirilir, Yüksek lif içeriğiyle tok tutar, sindirimi destekler, Zengin vitamin ve mineral yapısıyla besleyicidir, Rafine edilmediği için doğal haliyle tüketilir.