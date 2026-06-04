Kayseri'nin Atıcılık Sporcularından Türkiye Çapında Başarı

Havalı Coşkun Abiş Kupası'nda U21 kategorisinde mücadele eden Elif Er ikinci olurken, U18 kategorisinde Hale Eroğlu üçüncülük elde etti. U15 Mix kategorisinde ise Fatma Güney - Hasan Hüseyin Ayasılı ikilisi ikinci, Fatma Beren Adıgüzel - Alp Gerçel ikilisi de üçüncü sırada yer aldı.

Ateşli Silahlar Türkiye Kupası'nda Arzu Naz Yılmaz, U21 kategorisinde 50 metre Serbest Tabanca ve 25 metre Standart Tabanca branşlarında Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı. Yılmaz ayrıca 25 metre Spor Tabanca kategorisinde de birincilik elde etti.

Havalı Silahlar 2. Grup Müsabakaları'nda Elif Er, Hale Deya Eroğlu ve Cemil Kerem Adıgüzel milli takım baraj puanlarını geçme başarısı gösterirken, U12 kategorisinde yarışan Elmira Uzun üçüncü oldu.

Havalı Bülent Torpil Kupası'nda U15 Mix kategorisinde mücadele eden Fatma Güney ile Cemil Kerem Adıgüzel, Türkiye rekoru kırarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Aynı organizasyonda Cemil Kerem Adıgüzel bireysel kategoride de başarılı sonuçlar elde ederken, Elif Er ikinci, Hale Eroğlu ise üçüncü sırada yer aldı.

Para Atıcılık Federasyon Kupası'nda Kerim Yıldırım Genç Erkekler, Melisa Bahar Bağ ise Genç Kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. İki sporcu, Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyonluklarını tekrarladı. Başarılı performanslarının ardından Kerim Yıldırım ve Melisa Bahar Bağ, 8-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Milli Takım Kampı'na davet edildi. Kampa antrenör Mehmet Avcı ile refakatçi olarak Rabia Adıgüzel de çağrıldı.

Sezon boyunca elde edilen başarıların ardından sporcular, antrenörleri Mehmet Avcı ve Ahmet Bayrak ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.