Kayseri'nin Avrupa Spor Başkenti Olma Hedefi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. aracılığıyla hem amatör hem de profesyonel sporculara destek vererek, son altı yılda 4 milyon sporseverle buluştu. Bu süreçte, 2 bini aşkın madalya kazanarak başarılı bir performans sergileyen sporcular, şehrin spor alanındaki başarısını pekiştiriyor.

2024 yılı itibarıyla Avrupa Spor Şehri unvanını kazanan Kayseri, bu başarıyı daha da ileri taşımak ve Avrupa Spor Başkenti olma hedefine ulaşmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Sporun toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamak, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler geliştiriliyor.

Ayrıca, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile kış turizmi ve spor turizmi açısından da dikkat çeken bir merkez haline gelen Kayseri, bu yönüyle de uluslararası alanda tanınmayı hedefliyor. Şehrin spor alanındaki bu gelişmeler, hem yerel ekonomiye katkı sağlamakta hem de Kayseri’yi sporun merkezi haline getirme çabalarını güçlendirmekte.

Kayseri, sporun ve sporcunun şehri olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.