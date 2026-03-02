Kayseri'nin Bazalt Taşı, Küresel Arenada Tescilleniyor

İftar Programında Stratejik Kararlar Alındı

Bazalt Üreticileri Derneği Başkanı Emre Beşparmak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, Kayseri Bazalt Taşı’nın korunması ve uluslararası alanda güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar alındı. Katılımcılar, şehrin bu değerli doğal kaynağının tescillenmesi için gerekli adımları atma konusunda hemfikir oldular.

Develi'de İstihdam Fırsatları

Develi ilçesinde bulunan Devtaş Bazalt ve Develi Mermer tesisleri, toplamda 150 kişiye istihdam sağlıyor. Bu tesisler, hem yurt içi hem de uluslararası pazarlara bazalt taşı ihracatı yaparak bölgedeki ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Kayseri'de 3 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

26 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen BAZSİAD toplantısında, Kayseri Bazalt Taşı’nın yüksek kaliteli yapısı ve benzersiz özellikleri ile şehrin kimliğini temsil ettiği vurgulandı. Kayseri’deki entegre tesislerde, yerli üretimle yüksek işçilik standartlarıyla işlenen bazalt taşının, şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğu ifade edildi.

Düşük Kalite Üretime Karşı Mücadele

Beşparmak, Kayseri Bazaltı’nın itibarını korumanın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, düşük kaliteli ve kayıt dışı üretime karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini dile getirdi. “Kayseri Bazaltı bu şehrin markasıdır. Hedefimiz; dünyanın dört bir yanında hayata geçirilen projelerde Kayseri Bazalt Taşı’nı görmek ve Kayseri imzasını küresel ölçekte daha görünür hale getirmektir,” dedi.

Kayseri, yerli üretimle ve güçlü marka değerleriyle, uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor. Bu tür girişimler, şehrin ekonomik büyümesine ve istihdam olanaklarının artmasına önemli katkılar sağlayacak.