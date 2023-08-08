Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

 Kayseri'de sabah saatleri itibariyle belirli mahallelerde ve saatlerde planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

PAYLAŞ
  • 08.08.2023 14:27
  • Güncelleme: 08.08.2023 14:27
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

KCETAŞ, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bazı mahallelerde, belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. 

Mahalleler ve saat aralıkları şu şekilde;
Talas - 08:30 – 15:00 Reşadiye Mah. Çim Sok., Evliya Çelebi Cad., Afetevler Sok., Şırgana Sok., Cehri Sok., İskanevler Cad., Arkboyu Cad., Babaoğul Cad., 6295.Sok., Yurt Sok., 6297.Sok., Şehit Komandolar Cad., 5986.Sok. Ve Civarlarında 
Melikgazi - 09:00 – 16:00 Erenköy Mah. 1490.Sok., 3465.Sok., Şekersu Sok., Yörükoğulları Sok., Çay Cad., Zembil Sok. Ve Civarlarında 
Melikgazi - 09:00 – 17:00 Turan Mah. Mimarsinan Cad., Soykan Sok., Aydınlar 2.Sok., Güzelköy Cad., Aydost Sok. Ve Civarlarında
Kocasinan - 13:00 – 15:30  Kemer Mah. Koçcağız Bağları Küm. Ev., Çıldır Sok. Ve Civarlarında 
Melikgazi - 09:30 – 12:30 Hisarcık Mah. Erciyes Bul. Ve Civarlarında 
Melikgazi - 09:00 – 15:00 Güzelköy Mah. 2585. Sok., 2587. Sok., Bakırtepe Sok., 2586. Sok., İlksu Cad., 2582. Sok., 2583. Sok. Ve Civarlarında / Kayabağ Mah. Hoyratlı Sok. Ve Civarlarında
Kocasinan - 09:00 – 17:30 Dadağı Mah. Yıldırım 2.Cad., Zaman Sok., Zaman Geçidi Sok., Fatih Cad., Kutlu 1.Sok., Ağaçseven Sok., Dağhan Sok., 4605.Sok., 4606.Sok., 4607.Sok., 4609.Sok., 4614.Sok., 4611.Sok. Ve Civarlarında
Kocasinan - 09:00 - 12:00 Çevril Mah. 980.Sok., 981.Sok. Ve Civarlarında
Melikgazi / Kocasinan - 09:00 – 12:00 Yeşilyurt Mah. Yağmurlu Cad., Büyükköy Sok., Üzümveren Sok., Sivas Bulv., 2765.Sok., 2766.Sok., Sivasyolu Küm.Evl., 2763.Sok., 2764.Sok., 2762. Sok. Ve Civarlarında / Akcatepe Mah. Yeniyayla Cad., 2766.Sok. Ve Civarlarında
Melikgazi - 15:30 – 17:30 Güzelköy Mah. 2568.Sok., 2585. Sok., 2584.Sok., Bakırtepe Sok., İlksu Cad., 2569. Sok. Ve Civarlarında
Melikgazi / Develi - 13:30 – 17:30 Hisarcık Mah. Tekir Yaylası Küm.Ev. Ve Civarlarında / Mustafa Asım Köksal Mah. Tekir Yaylası Küm.Ev. Ve Civarlarında.

Merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de gün içerisinde elektrik kesintisi yaşanacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yaz Kuran Kursu Öğrencilerine Tarihi Talas Gezisi

Yaz Kuran Kursu Öğrencilerine Tarihi Talas Gezisi

Başkan Öztürk Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Başkan Öztürk Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Avrupa'daki Türkler Kayseri piyasasını hareketlendiriyor

Avrupa’daki Türkler Kayseri piyasasını hareketlendiriyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çözüm Merkezi ile 192 bin 300 talep, çözüme kavuşturuldu'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çözüm Merkezi ile 192 bin 300 talep, çözüme kavuşturuldu'

Şehit uzman çavuşun ailesine evi teslim edildi

Şehit uzman çavuşun ailesine evi teslim edildi

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çiftçi, 'Vatandaşlarımızı da Yeşilay'a gönüllü olmaya davet ediyorum'

Başkan Çiftçi, “Vatandaşlarımızı da Yeşilay'a gönüllü olmaya davet ediyorum”

Narkotik, kumandayla açılan duvarda uyuşturucu tespit etti: 1 kişi tutuklandı

Narkotik, kumandayla açılan duvarda uyuşturucu tespit etti: 1 kişi tutuklandı

DAHA FAZLA
Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Kayseri Kalesi’ndeki Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerini bekliyor

İsrail askerleri, El-Huruşa'nın evini havaya uçurdu

İsrail askerleri, El-Huruşa'nın evini havaya uçurdu

Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine ev takdim edildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın ailesine ev takdim edildi

Başkan Akay: 'Kayseri Şeker'in değeri yaklaşık 2 kat arttı'

Başkan Akay: “Kayseri Şeker’in değeri yaklaşık 2 kat arttı”