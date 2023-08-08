Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

KCETAŞ, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bazı mahallelerde, belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Mahalleler ve saat aralıkları şu şekilde;

Talas - 08:30 – 15:00 Reşadiye Mah. Çim Sok., Evliya Çelebi Cad., Afetevler Sok., Şırgana Sok., Cehri Sok., İskanevler Cad., Arkboyu Cad., Babaoğul Cad., 6295.Sok., Yurt Sok., 6297.Sok., Şehit Komandolar Cad., 5986.Sok. Ve Civarlarında

Melikgazi - 09:00 – 16:00 Erenköy Mah. 1490.Sok., 3465.Sok., Şekersu Sok., Yörükoğulları Sok., Çay Cad., Zembil Sok. Ve Civarlarında

Melikgazi - 09:00 – 17:00 Turan Mah. Mimarsinan Cad., Soykan Sok., Aydınlar 2.Sok., Güzelköy Cad., Aydost Sok. Ve Civarlarında

Kocasinan - 13:00 – 15:30 Kemer Mah. Koçcağız Bağları Küm. Ev., Çıldır Sok. Ve Civarlarında

Melikgazi - 09:30 – 12:30 Hisarcık Mah. Erciyes Bul. Ve Civarlarında

Melikgazi - 09:00 – 15:00 Güzelköy Mah. 2585. Sok., 2587. Sok., Bakırtepe Sok., 2586. Sok., İlksu Cad., 2582. Sok., 2583. Sok. Ve Civarlarında / Kayabağ Mah. Hoyratlı Sok. Ve Civarlarında

Kocasinan - 09:00 – 17:30 Dadağı Mah. Yıldırım 2.Cad., Zaman Sok., Zaman Geçidi Sok., Fatih Cad., Kutlu 1.Sok., Ağaçseven Sok., Dağhan Sok., 4605.Sok., 4606.Sok., 4607.Sok., 4609.Sok., 4614.Sok., 4611.Sok. Ve Civarlarında

Kocasinan - 09:00 - 12:00 Çevril Mah. 980.Sok., 981.Sok. Ve Civarlarında

Melikgazi / Kocasinan - 09:00 – 12:00 Yeşilyurt Mah. Yağmurlu Cad., Büyükköy Sok., Üzümveren Sok., Sivas Bulv., 2765.Sok., 2766.Sok., Sivasyolu Küm.Evl., 2763.Sok., 2764.Sok., 2762. Sok. Ve Civarlarında / Akcatepe Mah. Yeniyayla Cad., 2766.Sok. Ve Civarlarında

Melikgazi - 15:30 – 17:30 Güzelköy Mah. 2568.Sok., 2585. Sok., 2584.Sok., Bakırtepe Sok., İlksu Cad., 2569. Sok. Ve Civarlarında

Melikgazi / Develi - 13:30 – 17:30 Hisarcık Mah. Tekir Yaylası Küm.Ev. Ve Civarlarında / Mustafa Asım Köksal Mah. Tekir Yaylası Küm.Ev. Ve Civarlarında.

Merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de gün içerisinde elektrik kesintisi yaşanacak.