Kayseri'nin Bilgenin Nefesi Bursa'da Yankılanacak

Osmanlı ilim dünyasının köklü isimlerinden Dâvûd-i Kayserî, İznik'te anlamlı bir buluşmayla anılacak. İznik Belediyesi ve IRCICA'nın iş birliğiyle düzenlenen 'Dâvûd-i Kayserî Buluşması', Kayseri'nin yetiştirdiği bu büyük âlimin fikir mirasını hatırlatacak.

Kayseri'nin Bilgenin Nefesi Bursa'da Yankılanacak

Etkinlik, IRCICA Genel Direktörü Prof. Mahmud Erol Kılıç ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hasan Basri Öcalan’ın katılımıyla, 24 Mayıs 2025 Cumartesi, saat 11.00’de, İznik’te, Dâvûd-i Kayserî Türbesi’nde gerçekleşecek.  

Kayseri'nin ilim geleneğini Osmanlı düşünce dünyasında derin izler bırakan Dâvûd-i Kayserî ile anmak, kültürel mirasa verilen değerin göstergesi olacak. Tarihin izinde, ilmin ışığında buluşmaya hazır olun!  

 

Haber Merkezi

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