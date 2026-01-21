Kayseri'nin bir ilçesinde ruhsatsız ve izinsiz su sondajlara izin verilmeyecek
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında patates üretimine ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Kent genelinde ve Pınarbaşı'da patates üretiminde akarsulardan izinsiz su kullanımı, ruhsatlı kuyulardan kapasiteleri üzerinden su alımı, ruhsatsız kuyulardan su çekimi yapılması ve ekim nöbeti konularında 2026 üretim sezonunda sıkı denetimler yapılacağı, akarsulardan izinsiz su çekiminde kullanılan ekipmanların toplanacağı ve ruhsatsız kuyulardan su kullanımına izin verilmeyeceği bildirildi.
Kayseri genelinde ve Pınarbaşı’da Patates üretimine ilişkin toplantı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında; AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Vali Yardımcıları, Pınarbaşı Kaymakamı, Pınarbaşı Belediye Başkanı, İl Müdürü Bülent Saklav ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
