  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'nin bir ilçesinde ruhsatsız ve izinsiz su sondajlara izin verilmeyecek

Kayseri'nin bir ilçesinde ruhsatsız ve izinsiz su sondajlara izin verilmeyecek

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında patates üretimine ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Kent genelinde ve Pınarbaşı'da patates üretiminde akarsulardan izinsiz su kullanımı, ruhsatlı kuyulardan kapasiteleri üzerinden su alımı, ruhsatsız kuyulardan su çekimi yapılması ve ekim nöbeti konularında 2026 üretim sezonunda sıkı denetimler yapılacağı, akarsulardan izinsiz su çekiminde kullanılan ekipmanların toplanacağı ve ruhsatsız kuyulardan su kullanımına izin verilmeyeceği bildirildi.

Kayseri'nin bir ilçesinde ruhsatsız ve izinsiz su sondajlara izin verilmeyecek

Kayseri genelinde ve Pınarbaşı’da Patates üretimine ilişkin toplantı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında; AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Vali Yardımcıları, Pınarbaşı Kaymakamı, Pınarbaşı Belediye Başkanı, İl Müdürü Bülent Saklav ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda kent genelinde ve Pınarbaşı’da patates üretiminde akarsulardan izinsiz su kullanımı, ruhsatlı kuyulardan kapasiteleri üzerinden su alımı, ruhsatsız kuyulardan su çekimi yapılması ve ekim nöbeti konularında 2026 üretim sezonunda sıkı denetimler yapılacağı; Akarsulardan izinsiz su çekiminde kullanılan ekipmanların toplanacağı ve ruhsatsız kuyulardan su kullanımına izin verilmeyeceği bildirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı'nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı’nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!