Kayseri'nin bu ilçesi Türkiye'nin en fakirleri arasında yer aldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyoekonomik Seviye çalışmasını yayımladı. 2023 yılına ait çalışmada durumu en düşük olan ilçeler arasında Kayseri'nin bir ilçesi de yer aldı.
İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek 7 ilçenin sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olduğu görüldü.
Skoru en düşük 7 ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) olarak belirlendi.