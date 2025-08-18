Kayseri'nin bu ilçesi Türkiye'nin en fakirleri arasında yer aldı

  • Haberler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyoekonomik Seviye çalışmasını yayımladı. 2023 yılına ait çalışmada durumu en düşük olan ilçeler arasında Kayseri'nin bir ilçesi de yer aldı.

TÜİK tarafından 2023 yılına ait yapılan Sosyoekonomik Seviye çalışmasında en düşük 7 ilçe arasında Kayseri’nin Felahiye ilçesi de yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyoekonomik Seviye çalışmasını yayımladı. 2023 yılına ait çalışmada en düşük 7 ilçe arasında Kayseri’nin Felahiye ilçesi de yer aldı. 
İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek 7 ilçenin sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olduğu görüldü.

Skoru en düşük 7 ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) olarak belirlendi.

