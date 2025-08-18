Kayseri'nin bu ilçesi Türkiye'nin en fakirleri arasında yer aldı

TÜİK tarafından 2023 yılına ait yapılan Sosyoekonomik Seviye çalışmasında en düşük 7 ilçe arasında Kayseri’nin Felahiye ilçesi de yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyoekonomik Seviye çalışmasını yayımladı. 2023 yılına ait çalışmada en düşük 7 ilçe arasında Kayseri’nin Felahiye ilçesi de yer aldı.

İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek 7 ilçenin sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olduğu görüldü.

Skoru en düşük 7 ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) olarak belirlendi.