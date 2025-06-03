Kayseri'nin bu mahallesi ilçe mi oluyor?

Nüfusu 5 binin üzerindeki yerleşim yerlerinin ilçe olmasını öngören 35 maddelik kanun teklifi kapsamında, Kayseri Milletvekili Mustafa Ersoy, Kayseri'nin bu mahallesinin ilçe olması için teklif verdi.

Kayseri'nin bu mahallesi ilçe mi oluyor?

Kocasinan İlçesine bağlı Yemliha Mahallesi’nin ilçe olması için Kayseri’de şartları sağlayan tek yerleşim alanı olduğunu ifade eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Yemliha’nın ilçe olması için tüm gayretimizle çalışacağız. Yemliha’nın sesi, artık daha gür çıkacak” dedi.

Kayseri merkez ile arasında yaklaşık 40 kilometre bulunan Yemliha Mahallesi’nin ilçe olması için MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, çalışmalara başladıklarını ifade ederek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yemliha’nın ilçe olması hakkında Kayseri’de şartları sağlayan tek yerleşim alanı olduğunu dile getiren Ersoy, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu, nüfusu 5 binin üzerindeki yerleşim yerlerinin ilçe olmasını öngören 35 maddelik kanun teklifi kapsamında; Kayseri’mizde bu şartları sağlayan tek yerleşim yeri olan Yemliha Mahallemiz için önemli bir adım attık. Muhtarımız Mehmet Adanalı, azamız Ömer Gündüz ve MHP Kocasinan 9. Bölge Başkanımız Mustafa Kılıç ile TBMM makamımızda bir araya gelerek istişaremizi gerçekleştirdik. Yemliha’nın ilçe olması için tüm gayretimizle çalışacağız. Yemlihamıza ilçe unvanı çok yakışacak, Yemliha’nın sesi, artık daha gür çıkacak” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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