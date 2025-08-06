Kayseri'nin bu müzesi gireni serinletiyor

Kayseri'de geçtiğimiz yıl Mart ayında Talas Kiçiköy Mahallesindeki Osmanlı Kültür Sokağı girişinde açılan Su Medeniyetleri Galerisi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kaya oyma sarnıcın serinliğine suyun verdiği serinlik de eklenince aşırı sıcakların yaşandığı şu günlerde ziyaretçi sayısında da kayda değer artış yaşandı.

Kayseri'nin bu müzesi gireni serinletiyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkartılan eski bir sarnıçta 19 Mart 2024’te şehir protokolünce açılışı gerçekleştirilen Su Medeniyetleri Galerisi bugüne kadar çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

2 bin yıllık tarihi kaya oyma kültürünün ürünü olarak günümüze kadar gelen sarnıçtaki su galerisini görmek isteyenler, 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı’ndan gelen su ile serinlemenin keyfini yaşıyor.

İçerisinde su ve su medeniyetine dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı bin metrekarelik alan, yaz kış 21 derece sıcaklık ile ziyaretçileri serinletiyor.

Talas Su Medeniyetleri Galerisini açıldığı günden bu yana toplam 183 bin kişi ziyaret etti 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sivil toplum Platformlarından TBMM'de Çağrı: Gazze'ye İnsani Koridor
Sivil toplum Platformlarından TBMM'de Çağrı: Gazze'ye İnsani Koridor
Kayseri'nin bu müzesi gireni serinletiyor
Kayseri'nin bu müzesi gireni serinletiyor
genel Başkan Vekili Elitaş ve Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Büyükşehir'e Ziyaret
genel Başkan Vekili Elitaş ve Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Büyükşehir'e Ziyaret
Ulu Çınarlar Korosu: Geçmişi Türkülerle Yaşatıyor
Ulu Çınarlar Korosu: Geçmişi Türkülerle Yaşatıyor
Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Töreni
Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Töreni
Başkan Büyükkılıç: 'Muhteşemsiniz Yiğidolar!'
Başkan Büyükkılıç: 'Muhteşemsiniz Yiğidolar!'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!