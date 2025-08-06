Kayseri'nin Bu Ortaokulu Başarının Zirvesine Oturdu

Okulun öğrencilerinden Emre Sarıkaya, Türkiye birincisi olarak dikkatleri üzerine çekti. 125 öğrencinin mezun olduğu bu okuldan, 23 öğrenci %1’lik dilime girmeyi başardı. Ayrıca, 6 öğrenci yalnızca 1 yanlışla dikkat çekti.

Bursluluk sınavına katılan 50 öğrenciden 44’ü başarı elde ederek burs kazandı. %1 ve %5’lik dilimlere giren toplam öğrenci sayısı ise 66 olarak açıklandı.

Okulun mezunları arasında Fen Liseleri, Proje İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liseleri gibi birçok prestijli okula yerleşen öğrenciler bulunuyor. Toplamda 35 öğrenci Fen Liselerine, 49 öğrenci Proje İmam Hatip Liselerine, 32 öğrenci Anadolu Liselerine ve 5 öğrenci de özel okul ve meslek liselerine yerleşti.

Okulun Başarıları:

- Kayseri Fen Lisesi: 10 öğrenci

- Sümer Fen Lisesi: 7 öğrenci

- Osman Ulubaş Fen Lisesi: 13 öğrenci

- Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi: 10 öğrenci

- Proje İmam Hatip Liseleri : 49 öğrenci

- Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 10 öğrenci

- Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 5 öğrenci

- Yaman Dede AİHL: 2 öğrenci

- Tacettin Veli AİHL: 2 öğrenci

- Kayseri Merkez AİHL: 1 öğrenci

Bu yıl LKS sınavında başarılı olan 3 öğrenci de Ankara Fen Lisesi, Baykar Fen Lisesi ve Kartal AİHL’yi kazandı. Ayrıca, 9 öğrenci de Kayseri’nin zirvesindeki Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Üst üste dört yıl boyunca Türkiye birincisi çıkaran bu ortaokuldan, 4 öğrenci Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi’ni, 5 öğrenci ise Sema Yazar Anadolu Lisesi’ni kazandı. Niğde Fen Lisesi’ni 1, Develi Fen Lisesi’ni 2, Melikgazi Havacılık ve Uzay Bilimler Lisesi’ni 1 ve Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi’ni 1 öğrenci tercih etti.

Okulun diğer %5’lik dilime giren başarılı öğrencileri arasında Baldöktü Anadolu Lisesi, Dedeman Fen ve Teknoloji Lisesi, Sami Yangın Anadolu Lisesi ve Kayseri Merkez AİHL yer alıyor.

Bu başarılar, Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu’nun eğitimdeki öncülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Başta Emre Sarıkaya olmak üzere tüm öğrencileri tebrik ediyoruz!