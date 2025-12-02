Erciyes'in Büyüleyici Görüntüleri: Osman Arabacı'nın Dronu ile Sis Altında Bir Başka Dünya

Yerden yüzlerce metre yükseklikte çekilen bu muhteşem görüntüler, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın şu ana kadar hiç görülmeyen bir açıdan gözler önüne serdi

Osman Arabacı'nın dron kamerası, Kayseri'nin doğal güzelliklerini farklı bir açıdan sunarak, izleyenlere adeta bir başka dünya gösterdi. Bu eşsiz anlar, Kayseri'nin güzelliklerini keşfetmek isteyenler için önemli bir alternatif oluşturdu. Sis altında kaybolmuş gibi görünen şehir, bu görüntülerle hayranlık uyandıran bir tabloya dönüştü.