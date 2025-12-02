  • Haberler
  Erciyes'in Büyüleyici Görüntüleri: Osman Arabacı'nın Dronu ile Sis Altında Bir Başka Dünya

Erciyes'in Büyüleyici Görüntüleri: Osman Arabacı'nın Dronu ile Sis Altında Bir Başka Dünya

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, fotoğraf sanatçısı Osman Arabacı'nın dronuyla çektiği görüntüler izleyenleri büyüledi.

Yerden yüzlerce metre yükseklikte çekilen bu muhteşem görüntüler, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın şu ana kadar hiç görülmeyen bir açıdan gözler önüne serdi

Osman Arabacı'nın dron kamerası, Kayseri'nin doğal güzelliklerini farklı bir açıdan sunarak, izleyenlere adeta bir başka dünya gösterdi. Bu eşsiz anlar, Kayseri'nin güzelliklerini keşfetmek isteyenler için önemli bir alternatif oluşturdu. Sis altında kaybolmuş gibi görünen şehir, bu görüntülerle hayranlık uyandıran bir tabloya dönüştü.

