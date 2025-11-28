Kayseri'nin cadde ve sokak aydınlatma armatürleri komple değişiyor

BÜYÜKŞEHİR'DEN 28 MİLYON TL’LİK "LED DÖNÜŞÜMÜ" YATIRIMI

Kayseri'nin enerji verimliliğini artırmak ve çevreye duyarlı bir şehir altyapısı oluşturmak amacıyla başlatılan LED armatür dönüşümü hızla devam ediyor. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) tarafından yürütülen proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde, şehrin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım oluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda, ekonomik ömrünü tamamlayan ve yüksek elektrik tüketimine neden olan eski tip sodyum buharlı aydınlatma armatürleri, modern LED armatürlerle yenileniyor. Bu dönüşümle, enerji tüketimi önemli ölçüde azalacak ve aydınlatmanın çevreye olan olumsuz etkisi de azaltılacak.

2025 Yılında 11 Bin 200 Adet LED Armatür Değişimi

TEDAŞ tarafından bildirilen hedef doğrultusunda, 2025 yılı için 11 bin 200 adet LED dönüşümü yapılması öngörülüyor. Kasım ayı itibarıyla, 4 bin LED armatür montajı tamamlandı ve çalışmalar hızla devam ediyor. Bu yıl içinde, şehrin çeşitli bölgelerine 5 bin yeni LED armatür kurulacak. Ayrıca, Kayseri’nin merkezindeki bazı bölgelerde de LED dönüşüm projeleri tamamlanacak.

Ana Arterlerde Dönüşüm

LED dönüşümü çalışmalarının odaklandığı ana arterler arasında Kocasinan Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı, Mehmet Özhaseki Bulvarı, İstasyon Caddesi ve Sivas Caddesi yer alıyor. Bu bölgelerdeki eski aydınlatmalar yenilenerek, şehirdeki aydınlatma altyapısı modernize edilecek. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Kayseri’nin en yoğun bölgelerinde hem enerji tasarrufu sağlanacak hem de şehrin genel ışıklandırması iyileştirilecek.

Yatırım Değeri ve Hedefler

KCETAŞ tarafından 28 milyon TL’lik bir yatırımla gerçekleştirilen bu dönüşüm, sadece Kayseri’nin enerji altyapısını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir bir çevre için de büyük bir katkı sağlayacak. LED armatürlerin daha az enerji tüketmesi ve uzun ömürlü olmaları, uzun vadede Kayseri’ye önemli bir maliyet avantajı oluşturacak.

Şehirdeki aydınlatma projelerinin Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması ve 2025 yılı hedeflerinin gerçekleşmesi planlanıyor. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş., bu projelerle Kayseri’yi daha aydınlık ve sürdürülebilir bir şehir haline getirmek için çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor.