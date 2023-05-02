Kayseri'nin cazibe merkezi yarın açılıyor

Talas Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra şehir protokolünün de katılımıyla gerçekleşecek Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, ‘100. Yıl’ adı verilen ilk tesis unvanına sahip olacak.

İki yıl önce Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında mekik dokuyarak 56 bin metrekarelik alanın tahsisinin Talas Belediyesine geçmesini sağlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın önemli projelerinden olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı kapılarını açmaya hazır. En zor iklim şartlarında bile bir yandan gölet ve etrafında düzenleme çalışmaları sürerken diğer yandan da tesis ve binaların inşası hummalı şekilde devam etti. Son olarak gölete su taşıyan sulama kanalları ve etrafının 10 yıldır yapılmayan temizlik çalışmaları da gerçekleştirilerek gölete daha fazla su gelmesi sağlandı. Mesire alanıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, içerisinde çok sayıda faaliyetin yer alacağı tesisin, şehrin vazgeçilmezi arasına gireceğini söyledi. Başkan Yalçın, mesire alanından 7’den 70’e her yaş grubundaki vatandaşın rahatlıkla yararlanabileceği belirterek, “Piknik yapmak isteyenlerden yürüyüş yapmayı hedefleyenlere, gölet manzarası seyretmek isteyenlerden ata binmek isteyenlere kadar çok sayıda faaliyetin yapılacağı bir alan tamamlandı. Ayrıca yavrularımızın da ziyaret edebileceği mini bir hayvanat bahçesi yapıldı. Kısacı buraya gelen vatandaşlarımızın gönlünce dinlenip yorgunluklarını atabileceği bir alan yapılmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını yaşadığımız şu günlerde bir tesise ’100. Yıl’ adının verilmesine dair kararı Talas Belediye Meclisinde ilk biz aldık ve şimdi de adı ’100. Yıl’ olan ilk tesisi açmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiden bu muhteşem mesire alanı Kayseri’ye ve Talas’a hayırlı olsun.” dedi.

MESİRE ALANINDA NELER OLACAK?

İçerisindeki ördekler ve adanın da yer aldığı 19 bin metrekare yüzey alanına sahip göletle birlikte 56 bin metrekarelik Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında restorandan mescid, lavabo, amfi tiyatro, kafeterya, bebek bakım odasına; seyir iskelesinden, teras, yemek pişirme alanı, oturma alanı ve kamelyalardan piknik alanlarına kadar birçok hizmet sunulacak. Ayrıca gölet etrafında bin metre yürüyüş yolu ile 2 bin 500 m bisiklet parkurunun yanı sıra binicilik için at yolu da oluşturulan alanda gölet üzerinde su oyunlarıyla muhteşem bir görsel şölen de sunulacak. Gölet de ayrıca kayıklar ve yelkenliler bulunuyor.

ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ

Törene katılacak olan vatandaşlar için çeşitli noktalardan ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenecek. Buna göre saat 13.00’ten itibaren Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı 6. Etap, Papatya Caddesi-Poyraz fırını önü, Karasu Caddesi-Halil Bayraktar Cami karşısı, Şehit Fatih Duman Caddesi-Seyit Burhaneddin Yurdu, Mehmet Timuçin Caddesi-Anayurt Salı Pazarı, Anayurt Meydan; Yenidoğan Mahallesi TOKİ karşısı-Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu önü, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi karşısı, Halef Hoca Caddesi-Kızılay önü, Grosmarket karşısı; Yoğunburç Han Cami yanı, Yamaç Paraşütü İniş Alanı, Atatürk Bulvarı Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu önü, 7/24 Kütüphane karşısı, Dedeoğlu Cami yanı-Osmanlı Evi önü ve Talas Belediyesi önünden araç kaldırılacak. Ayrıca kırsal mahallelerden de katılmak isteyen vatandaşlar için otobüs seferleri düzenlenecek.