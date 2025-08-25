Kayseri'nin Çevreci Yaklaşımı Bilimsel Başarıyla Taçlandı

İstanbul AREL Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İlbaş'ın kaleme aldığı “Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin Katı Atık Yönetim Etkinliklerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” başlıklı makalede, Türkiye'deki büyükşehirlerin katı atık yönetimindeki etkinlikleri incelendi. Analizler sonucunda Kayseri, katı atık etkinlik oranında en yüksek başarıyı gösteren şehir olarak öne çıktı.

Makalede, Kayseri’nin yanı sıra Aydın, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Mardin gibi şehirlerin de katı atık yönetiminde etkin olduğu belirtildi. Özellikle Kayseri'nin, yapılan analizlerde hem CCR-VZA hem de BCC-VZA yöntemleriyle elde edilen sonuçlarda en yüksek etkinlik puanına sahip olduğu kaydedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarını ve projelerini çeşitlendirerek artırırken, Hafriyat Yönetim Sistemi ve Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi gibi uygulamalarla çevre yönetimine katkı sağlıyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji sistemleri olan RES ve GES projeleriyle de hem yerel hem de ulusal düzeyde çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Bu başarı, Kayseri'nin çevre yönetimindeki kararlılığını ve etkinliğini gözler önüne seriyor.