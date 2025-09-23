Kayseri'nin çini sanatı işlemeli camisi: Gülük Cami

  • Haberler
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesinde yer alan Gülük Cami'nin inşaat tarihi bilinmemekte olup, onarım çalışması 1211 yılında Sultan Mehmet Melik Gazi'nin yeğeni olan Yağıbasan Mahmut kızı Atsız Elti Hatun tarafından yaptırılmıştır. Caminin mihrabı çini işlemesi ile Kayseri'de nadirdir. Taç kapı üzerinde, Selçuklu süslemeleri ile yapılmış kitabesinde ise şöyle yazar: 'Bu binayı Keyhüsrev'in oğlu, dünya ve dinin şerefi, fetihler sahibi, Müminlerin Emiri'nin ortağı, büyük Sultan Keykavus'un hakimiyeti zamanında, Allah'ın en zayıf kulu, iffetli kadın, Yağıbasan oğlu Mahmud'un kızı Atsız Elti Hatun 607 (1210) yılında onarmıştır.'

Kayseri’nin birçok mimarisinde Selçuklu’nun izlerini görmek mümkündür. Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesinde yer alan Gülük Cami’de bunlardan birisindir. Gülük Cami’nin hangi tarihte inşa edildiği bilinmese de, bakım onarım çalışması 1211 yılında Sultan Mehmet Melik Gazi’nin yeğeni olan Yağıbasan Mahmut kızı Atsız Elti Hatun tarafından yaptırılmıştır. Caminin girişindeki taç kapınının üzerindeki Selçuklu mimarisi ile işlenmiş kitabede şöyle yazar: “Bu binayı Keyhüsrev'in oğlu, dünya ve dinin şerefi, fetihler sahibi, Müminlerin Emiri’nin ortağı, büyük Sultan Keykavus'un hakimiyeti zamanında, Allah'ın en zayıf kulu, iffetli kadın, Yağıbasan oğlu Mahmud'un kızı Atsız Elti Hatun 607 (1210) yılında onarmıştır." Gülük Camisi, 34’e 25 metre ölçülerinde dikdörtgen bir şekildedir. Binanın güney cephe duvarında iki alt ve üç üst penceresi bulunmaktadır. Caminin kuzey cephe duvarı ise caminin ve medresenin ön cephe duvarıdır. Bu cephede, kuzey doğusunda bulunan ve Atsuz Elti Hatun tarafından yaptırılan Taçkapı, ondan sağa doğru 11 metre uzaklıkta cami kapısı ve cami kapısından yaklaşık 8 metre uzaklıkta ise medresenin giriş kapısı bulunmaktadır. Caminin mihrabının bulunduğu bölüm çini işlemesi ile bezenmiştir. Yerel geleneğin dışında çini mihraba sahip olan Gülük Cami, bu özelliği ile Kayseri eserleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.

