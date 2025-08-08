Kayseri'nin cinsiyete göre spor karnesi şaşırttı

Kayseri’de kadınların daha fazla spor yaptığını ifade eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bir kere şunu gururla söyleyelim. Şu anda kadınlarımız erkeklerden daha fazla spor yapıyor. Bu bir gerçek ve branşlarda, çeşitlilikte, sayısal bazda bir artış var. Fazlasıyla bir artış var. Her türlü branştan yararlanabiliyorlar” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseradar canlı yayınında, "Spora Dair" programına katılarak, moderatör Berat Yunus Atıcı'nın sorularını yanıtladı.

Kayseri’de kadınların daha fazla spor yaptığını ifade eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bir kere şunu gururla söyleyelim. Şu anda kadınlarımız erkeklerden daha fazla spor yapıyor. Bu bir gerçek ve branşlarda, çeşitlilikte, sayısal bazda bir artış var. Fazlasıyla bir artış var. Her türlü branştan yararlanabiliyorlar. Bununla ilgili şu anda zaten bir çeşitlilik anlamında büyük bir çalışma var. İşte halterden güreşe, futboldan tekvandoya, karateye, yüzmeye, wushu'ya, muaytay'a, hangi işte takım sporları olmak üzere çok daha yoğun teşvik ediyoruz ve Türkiye'de kadınlarımız spora çok eğilim gösterdiği gibi Kayseri'de de büyük bir müracaat var, başarı var ve fazlasıyla bu gelişme ortaya kendini koyuyor. Bunun için de zaten son yıllarda olimpiyatlara katılımda da bunu gördük. Rekor bir katılımda, geçen 2024 Paris'e erkeklerden daha fazla kontenjan aldı. Ama ben inanıyorum ki 2028'de bu çok daha artacak” şeklinde konuştu.