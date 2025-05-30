Kayseri'nin Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 32'ye Ulaştı!
Kayseri, coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 32'ye çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Coğrafi işaretler, belirli bir bölgeye özgü nitelikleri, ünü veya diğer özellikleri ile özdeşleşmiş ürünleri koruma altına alıyor.
Bu işaretler, menşe adı veya mahreç işareti olarak tescil edilebiliyor ve gıda, tarım, maden, el sanatları gibi birçok alanda kullanılabiliyor.
Coğrafi İşaret Türleri
Menşe Adı
Menşe adı, bir ürünün tüm veya esas niteliklerinin belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklandığını gösterir. Bu tür işaretler, ürünün üretim, işleme ve diğer işlemlerinin tamamının belirlenen coğrafi alan sınırları içinde gerçekleşmesini gerektirir. Bu nedenle, menşe adı tescil edilen ürünler, kaynaklandıkları yöre ile güçlü bir bağa sahiptir.
Mahreç İşareti
Mahreç işareti, belirli bir coğrafi alanla özdeşleşmiş ürünleri kapsar. Bu işaret, üretim, işleme veya diğer işlemlerden en az birinin belirli bir coğrafi alan içinde gerçekleşmesini şart koşar. Hammaddesi veya üretim aşamalarından biri yörede gerçekleşen ürünler, mahreç işareti ile tescillenebilirken, diğer aşamalar farklı yerlerde yapılabilir.
Kayseri'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri
Son dört yılda 12 yeni ürün tescil edilerek Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer aldı. Bu ürünler, yerel zenginliklerimizi koruma çabalarının bir parçası olarak Avrupa Birliği nezdinde de tescil edilmeye çalışılıyor. Özellikle Kayseri Pastırması'nın yakın zamanda AB tescilini alması bekleniyor.
Tescilli Ürünler Listesi:
1. Kayseri Pastırması
2. Kayseri Sucuğu
3. Kayseri Mantısı
4. Kayseri Yağlaması
5. Kayseri Katmeri
6. Kayseri Tandır Böreği
7. Kayseri Nevzinesi
8. Kayseri Kurşun Aşı Çorbası
9. Kayseri Yağ Mantısı
10. Kayseri Fırın Ağzı Kebabı
11. Kayseri Tepsi Mantısı
12. Kayseri Gül Baklavası
13. Kayseri Kavurması
14. Kayseri Börek Aşı/Börek Aşı Çorbası
15. Kayseri Sucuk İçi
16. Kayseri Çemeni
17. Kayseri Cırgalan Biberi
18. Akkışla Gilaburusu
19. Bünyan Gilaburusu
20. Bünyan El Halısı
21. Develi Cıvıklısı
22. Develi Gaceri
23. Erkilet Kedi Bacağı
24. Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri
25. Soğanlı Bez Bebekleri
26. Talas Zincidere Kuru Kaymağı
27. Talas Çörekotlu Çömlek Peyniri
28. Tomarza Kabak Çekirdeği
29. Yahyalı El Halısı
30. Yamula Patlıcanı
31. Özvatan Çiçek Balı
32. İncesu Karaevrek Üzümü
Kayseri'nin bu değerli ürünleri, hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamakta ve bölgenin zengin kültürel mirasını koruma altına almaktadır.