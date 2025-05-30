Kayseri'nin Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 32'ye Ulaştı!

Bu işaretler, menşe adı veya mahreç işareti olarak tescil edilebiliyor ve gıda, tarım, maden, el sanatları gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

Coğrafi İşaret Türleri

Menşe Adı

Menşe adı, bir ürünün tüm veya esas niteliklerinin belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklandığını gösterir. Bu tür işaretler, ürünün üretim, işleme ve diğer işlemlerinin tamamının belirlenen coğrafi alan sınırları içinde gerçekleşmesini gerektirir. Bu nedenle, menşe adı tescil edilen ürünler, kaynaklandıkları yöre ile güçlü bir bağa sahiptir.

Mahreç İşareti

Mahreç işareti, belirli bir coğrafi alanla özdeşleşmiş ürünleri kapsar. Bu işaret, üretim, işleme veya diğer işlemlerden en az birinin belirli bir coğrafi alan içinde gerçekleşmesini şart koşar. Hammaddesi veya üretim aşamalarından biri yörede gerçekleşen ürünler, mahreç işareti ile tescillenebilirken, diğer aşamalar farklı yerlerde yapılabilir.

Kayseri'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri

Son dört yılda 12 yeni ürün tescil edilerek Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer aldı. Bu ürünler, yerel zenginliklerimizi koruma çabalarının bir parçası olarak Avrupa Birliği nezdinde de tescil edilmeye çalışılıyor. Özellikle Kayseri Pastırması'nın yakın zamanda AB tescilini alması bekleniyor.

Tescilli Ürünler Listesi:

1. Kayseri Pastırması

2. Kayseri Sucuğu

3. Kayseri Mantısı

4. Kayseri Yağlaması

5. Kayseri Katmeri

6. Kayseri Tandır Böreği

7. Kayseri Nevzinesi

8. Kayseri Kurşun Aşı Çorbası

9. Kayseri Yağ Mantısı

10. Kayseri Fırın Ağzı Kebabı

11. Kayseri Tepsi Mantısı

12. Kayseri Gül Baklavası

13. Kayseri Kavurması

14. Kayseri Börek Aşı/Börek Aşı Çorbası

15. Kayseri Sucuk İçi

16. Kayseri Çemeni

17. Kayseri Cırgalan Biberi

18. Akkışla Gilaburusu

19. Bünyan Gilaburusu

20. Bünyan El Halısı

21. Develi Cıvıklısı

22. Develi Gaceri

23. Erkilet Kedi Bacağı

24. Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri

25. Soğanlı Bez Bebekleri

26. Talas Zincidere Kuru Kaymağı

27. Talas Çörekotlu Çömlek Peyniri

28. Tomarza Kabak Çekirdeği

29. Yahyalı El Halısı

30. Yamula Patlıcanı

31. Özvatan Çiçek Balı

32. İncesu Karaevrek Üzümü

Kayseri'nin bu değerli ürünleri, hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamakta ve bölgenin zengin kültürel mirasını koruma altına almaktadır.