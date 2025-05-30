Kayseri'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri: Gurur Günü ve Rekabet Analizi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Tescillenen Lezzetleriyle Kayseri’nin Gurur Günü” Coğrafi İşaretli Ürünler Belge Takdim ve Tanıtım Töreni, şehrin gastronomik mirasını ve kültürel zenginliğini kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kayseri’ye ait yeni tescillenen üç coğrafi işaretli ürün tanıtıldı ve bu ürünlerle birlikte toplam tescilli ürün sayısı 32’ye yükseldi.

Bu rakam, Kayseri için önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor; ancak, bu başarıyı daha geniş bir perspektiften değerlendirdiğimizde, Kayseri'nin coğrafi işaretli ürün sayısının, benzer özellikteki diğer illerle kıyaslandığında oldukça geride kaldığı ortaya çıkıyor.

Örneğin, Gaziantep, 107 tescilli coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye’nin gastronomi başkenti konumunu sürdürmekte. Gaziantep’in zengin mutfağı ve yerel ürünleri, bu yüksek sayının arkasındaki en büyük etkenlerden biri. Kayseri'nin 32 tescilli ürünü, Gaziantep’in neredeyse üçte biri kadar kalırken, bu durum şehrin potansiyelini sorgulatıyor.

Diğer illerle yapılan karşılaştırmalar da Kayseri’nin durumunu gözler önüne seriyor. Kahramanmaraş, 31 tescilli ürünle Kayseri ile benzer bir rakama sahipken, Konya 86, Diyarbakır 59, Erzurum 60, Şanlıurfa 49, Hatay 50, Bursa 35, Kastamonu 34, Afyonkarahisar ve Malatya ise 52 ürünle Kayseri'yi geride bırakıyor. Bu istatistikler, Kayseri'nin coğrafi işaretli ürün sayısının, Türkiye’nin diğer illeriyle kıyaslandığında oldukça düşük bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Kayseri’nin coğrafi işaretli ürünlerinin artırılması, yerel ekonominin desteklenmesi ve bu ürünlerin tanıtımının güçlendirilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanıyor. Yerel yönetimlerin ve ticaret odalarının, Kayseri’nin gastronomik değerlerini ön plana çıkaracak stratejiler geliştirmesi, şehrin bu alandaki rekabet gücünü artırmak için hayati önem taşıyor. Bu bağlamda, Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha etkin bir şekilde tanıtması, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmek açısından büyük bir fırsat sunuyor.