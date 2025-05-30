Kayseri'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri İçin Ankara'da Tören Düzenlendi

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Kayseri Milletvekilleri, TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak ve Kayseri'nin yerel yöneticileri ile iş dünyasından birçok davetli katıldı.

TÜRKPATENT Başkanı Durak, Türkiye'nin coğrafi işaret tescilinde Çin'den sonra en fazla belgeye sahip ülke olduğunu vurguladı. Durak, bu ürünlerin markalaşmasının önemine dikkat çekerek, "AB Komisyonu ile yürüttüğümüz görüşmelerle Avrupa tescili ile ülkemize katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Yakında, tescilli ürünlerimizin Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi için düzenlemeler yapacağız," dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise markalaşmanın önemine değinerek, İtalya ve Fransa'nın sadece bir peynir markasından milyar dolarlık gelir elde ettiğini belirtti. Türkiye'de 1745 tescilli ürün bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı işlemler tamamlandığında burada tescillenen ürünler, AB'de de tescil edilmiş olacak," şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'nin 32 ürününün coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu ve son 4 yılda 12 ürüne belge kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Gülsoy, "Yerel zenginliklerimizi AB nezdinde koruma altına almak için girişimlerimizi başlattık. İnşallah Kayseri Pastırmamızda AB tescilini yakında alacak. Bunun yanı sıra sucuğumuz ve mantımızda da süreci başlattık," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünleri için belge takdim töreni gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Kayseri'nin gastronomi kültürünü uluslararası arenada daha görünür kılma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.