Kayseri'nin coğrafik kimliğinde köyler buharlaştı: 16 İlçe, 714 mahalle
Kayseri, 16 ilçesiyle 1 milyon 452 bin 458 nüfusa sahip büyük bir şehir. Kentte toplam 714 mahalle bulunurken, Akkışla ilçesinde 15, Bünyan ilçesinde 46, Develi ilçesinde 77, Felahiye ilçesinde 17, İncesu ilçesinde 31, Özvatan ilçesinde 13, Pınarbaşı ilçesinde 122, Sarıoğlan ilçesinde 28, Sarız ilçesinde 44, Tomarza ilçesinde 54, Yahyalı ilçesinde 42, Yeşilhisar ilçesinde 35, Kocasinan ilçesinde 93, Melikgazi ilçesinde 59 mahalle, Talas ilçesinde 30 mahalle, Hacılar ilçesinde ise 12 mahalle yer alıyor. Merkezde bulunan mahallelerin isimleri şu şekilde;
Kocasinan ilçesinin mahalleleri: Ahi Evran, Akcatepe, Akın, Alsancak, Amarat, Argıncık, Barbaros, Barsama, Bayramhacı, Beyazşehir, Beydeğirmeni, Boğazköprü, Boyacı, Boztepe, Buğdaylı, Camikebir, Cirgalan, Çevril, Dadağı, Doruklu, Düver, Ebiç, Elagöz, Elmalı, Emmiler, Erciyesevler, Erkilet, Ertuğrul Gazi, Eskiömerler, Eyim, Fevzi Çakmak, Fevzioğlu, General Emir, Gevher Nesibe, Gömeç, Güneşli, Haci Saki, Hasan Arpa, Hasancı, Hırkaköy, Himmetdede, Hoca Ahmet Yesevi, Höbek, Kalkancık, Karahöyük, Karakimse, Kaşköy, Kayabaşı, Kemer, Kızık, Kocasinan, Kuşcağız, Kuşçu, Mahzemin, Mevlana, Mimarsinan, Mithatpaşa, Mollahacı, Molu, Obruk, Oruçreis, Osmangazi, Oymaağaç, Sahabiye, Salur, Sanayi, Sancaktepe, Saray Bosna, Sarayıcık, Seyrani, Sümer, Sümer Yeni, Şeker, Talatpaşa, Taşhan, Turgut Reis, Uğurevler, Vatan, Yakut, Yavuz Selim, Yavuzlar, Yazır, Yemliha, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşil, Yıldızevler, Yukarıhasinli, Yunus Emre, Yuvalı, Yüreğil, Ziyagökalp, Zümrüt
Melikgazi ilçesinin mahalleleri: 19 Mayıs, 30 Ağustos, Ağırnas, Alpaslan, Altınoluk, Anafartalar, Anbar, Anbar sb, Aydınlikevler, Bağpınar, Bahçelievler, Battalgazi, Becen, Büyük Bürüngüz, Cumhuriyet, Danişmentgazi, Demokrasi, Eğribucak, Erenköy, Esentepe, Esenyurt, Fatih, Germir, Gesi, Gesi Fatih, Gökkent, Gültepe, Gülük, Gürpınar, Güzelköy, Hisarcık, Hunat, Hürriyet, İldem Cumhuriyet, Kayabağ, Kazımkarabekir, Keykubat, Kılıçaslan, Kıranardı, Kocatepe, Köşk, Küçük Bürüngüz, Mimarsinan, Osman Kavuncu, Osmanlı, Sakarya, Sarımsaklı, Selçuklu, Selimiye, Subaşı, Şirintepe, Tacettinveli, Tavlusun, Tınaztepe, Turan, Vekse, Yeniköy, Yeşilyurt, Yıldırım Beyazıt
Talas ilçesinin mahalleleri: Akçakaya, Alaybeyli, Ardıç, Bahçelievler, Başakpınar, Cebir, Çatakdere, Çevlik, Çömlekçi, Endürlük, Han, Harman, Kamber, Kepez, Kiçiköy, Koçcağız, Kuruköprü, Mengücek, Mevlana, Örencik, Reşadiye, Sakaltutan, Sosun, Süleymanlı, Tablakaya, Yamaçlı, Yazyurdu, Yenidoğan, Yukarı, Zincidere
Hacılar ilçesinin mahalleleri: Akdam, Akyazı, Aşağı, Beğendik, Erciyes, Hürmetci, Karpuzsekisi, Orta, Sakarçiftliği, Yediağaç, Yeni, Yukarı