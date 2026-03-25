Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri, örgütle bağlantılı kişi ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.