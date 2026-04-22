Kayseri'nin değişik caddelerine 11 adet yaya üst geçit yapılacak

Kentin dört bir yanında ulaşım yatırımlarını hummalı şekilde sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde yaya üst geçitlerinin inşasına başladı.

Kayseri’nin 11 noktasında yapımı planlanan 11 adet yaya üst geçidi projesinin ilk etabında Yeni Sanayi-DSİ, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı önü ve Argıncık-Yıldızevler bölgesinde 3 adet üst geçidin yapımı sürüyor.

Başkan Büyükkılıç bu çerçevede Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Nuh Mehmet Baldöktü Sokak kesişiminde yapım çalışmalarına başlanan yaya üst geçidi çalışmalarını yerinde inceleyerek, projeye dair detaylı bilgi aldı.

İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Yeni Sanayi DSİ bölgesinde, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin olduğu bölgede ve Argıncık Yıldızevler tepesine doğru çıkan bölgede 3 tane üst geçidimizin hayata geçirilmesi çalışmalar hızla devam ediyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, kentin muhtelif yerlerinde toplam 11 üst geçit planlandığını kaydederek, “İnşallah bu üst geçitlerle ilgili çalışmaları belediyemize yük getirmeden on bire tamamlayacak şekilde sürdüreceğimizi buradan paylaşıyorum. Hepsinin yerleri belli, şuanda ilk etapta üç tanesi başlamış bulunuyor. Hem asansörü var, hem merdiveni var” diye konuştu.

Üst geçit bulunan noktalarda trafik ve can güvenliğini tehlikeye atacak kural ihlallerinin yapılmaması yönünde vatandaşlara çağrıda bulunan Büyükkılıç, “Vatandaşlarımızın bu üst geçitlerin olduğu bölgede üst geçitleri kullanmasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan eşlik etti.