Kayseri'nin Denizi Kuşçu'ya Kano ve Yelken Tesisi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajında yapımı devam eden kano ve yelken tesisinin inşaatını inceledi. Yapılan tesis sayesinde ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar 'Kuşçu'yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdide kano ve yelken sporları ile Türkiye'nin su sporları merkezi haline getireceğiz dedi.

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  • 08.06.2023 10:10
  • Güncelleme: 08.06.2023 10:13
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Kayseri'nin Denizi Kuşçu'ya Kano ve Yelken Tesisi
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajında yapımı devam eden kano ve yelken tesisinin inşaatını inceledi. Yapılan tesis sayesinde ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kuşçu’yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdide kano ve yelken sporları ile Türkiye’nin su sporları merkezi haline getireceğiz" dedi.

Kuşçu Mahallesi’nde kano ve yelken sporları için yapılan tesisi yerince inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, kolaylıklar diledi. Yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kuşçu bölgesinde kano ve yelken tesisinin inşaatı devam ediyor. Tamamlandığı zaman şehrimizde su sporlarının yapılabileceği bir mekan faaliyete geçmiş olacak. Özellikle gençlerin ve su sporu meraklılar olmak üzere herkesin ilgi gösterebileceği, renkli ve farklı su sporların yapılacağı bir aktivite merkezi olacak. Geçtiğimiz yıl, Kayseri’de ilk defa yapılan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştık. Bundan sonra böyle bir merkezle çok fazla organizasyonu Kuşçu’da yapmış olacağız. İnşallah yapacağımız yatırımlarla; ’Suyu ve denizi olmayan, Anadolu’nun ortasında bir şehirden nasıl su sporları alanında sporcular çıkar’ konuşulacak. Allah nasip ederse bu hayırlı hizmetleri ortaya çıkarmak için yapmış olduğumuz gayretler, su sporcuların yetişmesiyle birlikte çalışmalarımız filizlenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, su sporları merkeziyle Türkiye’ye şampiyon sporcular yetiştireceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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