Kayseri'nin Denizinde Yeni Sezon Heyecanı

Kuşçu Marina, vatandaşların günün yorgunluğundan kurtulmasına yardımcı olmak amacıyla sosyal mekânlar sunuyor. Bu mekânlar arasında oturma alanları, piknik alanları ve yürüyüş parkurları yer alıyor. Ziyaretçiler, teknede gezinti yapmanın yanı sıra havuzda yüzme ve seyir terasında eşsiz manzaranın tadını çıkarma imkânına sahip olacak.

Kayseri'nin 75 kilometre uzunluğundaki iç denizi, su sporları için elverişli bir alan olarak öne çıkıyor. Ayrıca, olta balıkçılığı ve doğa içinde çadır ve karavan kampı gibi çeşitli etkinlikler için de çalışmalar sürdürülüyor. Kuşçu Marina, hem yerli hem de yabancı turistler için keyifli bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor.

Bölgedeki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları devam ederken, Kayseri'deki sosyal hayatın zenginleştirilmesi için özel projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kuşçu Marina'nın, su sporları ve doğa aktiviteleri ile her geçen gün daha fazla ilgi gördüğü belirtiliyor.