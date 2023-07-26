Kayseri'nin denizindeki villa arsalarına yoğun ilgi

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'nin denizi Kuşçu ve Gömeç'de bulunan 24 adet villa arsası için düzenlediği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ihalelerden toplam 44 Milyon 180 bin TL gelir elde etti. Yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu'ya ayrı bir güzellik kattıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihalelerinde bunun en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 26.07.2023 13:55
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:13
  • 140
Kayseri'nin denizindeki villa arsalarına yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin denizi Kuşçu ve Gömeç’de bulunan 24 adet villa arsası için düzenlediği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ihalelerden toplam 44 Milyon 180 bin TL gelir elde etti. Yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihalelerinde bunun en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Yoğun talep üzerine ihaleler, Kocasinan Belediyesi’nin otoparkında gerçekleştirildi. Encümen huzurunda açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu Mahallesi’nde 16 adet villa arsası ve Gömeç Mahallesi’nde 8 adet villa arsası olmak üzere toplam 24 taşınmaz satışa sunuldu.

“Hayırlı olsun” dilekleriyle ihalenin açılışını yapan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıklar yaşandı. İhaleye yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar; “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan’ımızın daha da güzelleşmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu çerçevede Kuşçu’da bungalov evlerle bir tatil köyü kurduk. Yamula Barajı kıyısında, oturma alanları, 7’den 70’e her kesime hitap eden piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları ile şehrin stersinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı sunuyoruz. Özellikle motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Son olarak ise bölgeye kazandıracağımız kano ve yelken tesisi ile şehrimizde su sporlarının yapılabileceği bir mekan faaliyete geçmiş olacak. Gençler ve su sporu meraklılar olmak üzere herkesin ilgi gösterebileceği, renkli ve farklı su sporların yapılacağı bir aktivite merkezi olacak. Kuşçu’yu şehrin sosyal hayatına renklendirecek bir bölge haline getireceğiz. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, ihalelerde toplam 44 Milyon 180 bin TL gelir elde etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'nin denizindeki villa arsalarına yoğun ilgi

Kayseri'nin denizindeki villa arsalarına yoğun ilgi

Büyükşehir, Şiir Yarışmasının 6'ncısı ile şiir severleri buluşturuyor

Büyükşehir, Şiir Yarışmasının 6'ncısı ile şiir severleri buluşturuyor

Kayseri'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kardeşlerin kanlı kavgası

Kardeşlerin kanlı kavgası

Başkan Gülsoy: 'Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var'

Başkan Gülsoy: “Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var”

Şehir Hastanesi bölgesine Güneş Enerji Santrali kurulacak

Şehir Hastanesi bölgesine Güneş Enerji Santrali kurulacak

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halk otobüsünün arkasına yapışan patenli tehlike saçtı

Halk otobüsünün arkasına yapışan patenli tehlike saçtı

Araç sürücüsü bisikletliye çarptı

Araç sürücüsü bisikletliye çarptı

DAHA FAZLA
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 278 öğrenci mezun oldu

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 278 öğrenci mezun oldu

Kayserispor ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Kayserispor ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak

6 bin yıllık tarih ellerinde şekilleniyor

6 bin yıllık tarih ellerinde şekilleniyor

Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Dulkadiroğlu ilçesinin 2. yaşam alanı depremzedelerin kullanımına sunuldu

Dulkadiroğlu ilçesinin 2. yaşam alanı depremzedelerin kullanımına sunuldu