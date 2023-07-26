Kayseri'nin denizindeki villa arsalarına yoğun ilgi

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin denizi Kuşçu ve Gömeç’de bulunan 24 adet villa arsası için düzenlediği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ihalelerden toplam 44 Milyon 180 bin TL gelir elde etti. Yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihalelerinde bunun en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Yoğun talep üzerine ihaleler, Kocasinan Belediyesi’nin otoparkında gerçekleştirildi. Encümen huzurunda açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu Mahallesi’nde 16 adet villa arsası ve Gömeç Mahallesi’nde 8 adet villa arsası olmak üzere toplam 24 taşınmaz satışa sunuldu.

“Hayırlı olsun” dilekleriyle ihalenin açılışını yapan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıklar yaşandı. İhaleye yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar; “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan’ımızın daha da güzelleşmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu çerçevede Kuşçu’da bungalov evlerle bir tatil köyü kurduk. Yamula Barajı kıyısında, oturma alanları, 7’den 70’e her kesime hitap eden piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları ile şehrin stersinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı sunuyoruz. Özellikle motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Son olarak ise bölgeye kazandıracağımız kano ve yelken tesisi ile şehrimizde su sporlarının yapılabileceği bir mekan faaliyete geçmiş olacak. Gençler ve su sporu meraklılar olmak üzere herkesin ilgi gösterebileceği, renkli ve farklı su sporların yapılacağı bir aktivite merkezi olacak. Kuşçu’yu şehrin sosyal hayatına renklendirecek bir bölge haline getireceğiz. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, ihalelerde toplam 44 Milyon 180 bin TL gelir elde etti.