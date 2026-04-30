Kayseri'nin Dış Ticaret Rakamları Açıklandı: İhracat düştü, ithalat arttı

2026 yılının ilk üç aylık döneminde Kayseri'nin toplam ihracatı 924 milyon 429 bin dolar, ithalatı ise 430 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Mart ayındaki ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolara, ithalat ise %8,2 artarak 33 milyar 120 milyon dolara yükseldi.

Kayseri'nin 2026 yılında tüm zorluklara rağmen 4 milyar dolar civarında ihracat yapabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. Ancak, küresel ekonomik belirsizlikler, özellikle ABD-İsrail İran savaşı nedeniyle artan enerji maliyetleri, sanayiciler üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor. Üretim maliyetlerindeki artış ve işçilik giderlerinin yüksekliği, Kayseri sanayisini zor durumda bırakıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, sanayicilerin beklentileri doğrultusunda yeni gelişmelerin olacağına dair umutlar dile getirildi. Ayrıca, doğrudan yatırım teşvikleri ve üretim yapan ihracatçıların desteklenmesini içeren geniş kapsamlı düzenlemelerin, sanayicilere yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

Kayseri'nin dış ticaret verileri, şehrin ekonomik dinamiklerini ve sanayinin karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.