Kayseri'nin Dış Ticaret Verileri: Mayıs Ayında İhracat Artışı

İthalatta Düşüş, İhracatta Artış

Kayseri'nin ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre %10,46 azalarak 160 milyon 101 bin dolara geriledi. Ancak bir önceki aya göre %3,50'lik bir artış kaydedildi. Yılın ilk beş ayında toplam ihracat rakamı 1 milyar 581 milyon dolar olarak belirlendi ve bu da geçen yılın aynı dönemine göre %1,53'lük bir artışı temsil ediyor.

İhracat Pazarları ve Sektörel Analiz

Kayseri'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Fas, Romanya, İtalya, Ürdün, Fransa ve Polonya yer alıyor. Sektörel bazda yapılan analizde ise çelik, makine ve aksamları, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde artış gözlemlenirken, elektrik ve elektronik, demir ve demir dışı metaller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri gibi sektörlerde azalma yaşandı.

İhracatçıların Karşılaştığı Zorluklar

Dış ticaret verileri, Kayseri'nin ihracatçıları için bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Yakın pazarlardaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, ihracatçıların karşılaştığı önemli riskler arasında. İhracatın artması ve sürdürülebilirliği için emek yoğun sektörlere yönelik desteklerin artırılması gerektiği vurgulanıyor. İç piyasada artan maliyetlerin, sektörlerin dış pazardaki rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Kayseri'nin ihracat potansiyelinin korunması ve yeni pazarlara açılmanın zorunluluk haline geldiği ifade ediliyor. Tüm bu zorluklara rağmen, Kayseri'nin üretim, ihracat ve istihdam konusundaki kararlılığı devam ediyor.