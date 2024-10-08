Kayseri'nin doğal yürüyüş alanı: Ortaseki Ormanları

Bölgenin turistik alan olması gerektiğini söyleyen Kayseri Dağcılık İl temsilcisi ve K2Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, “Turistik alan olması için belediyemizin önce halkın gelip yiyip içebileceği alan oluşturması gerekiyor. Çünkü buraya gelen insan her yeri gezmiyor, yemek içmekte istiyor. Atlı turlar, ATV turları lazım, nasıl Ürgüp’e gittiğimizde ATV’ler varsa burada da olması lazım. Suyumuz yok, suyumuzun olması lazım, o çekilecek şimdi belediyemiz tarafından, acilen yapılması lazım” dedi.

Ortaseki Ormanları’na yol, su ve güvenlik talep ediliyor



Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Mahallesi’ne bağlı Ortaseki Ormanları, özellikle sonbahar döneminde verdiği eşsiz görüntülerle doğa severlerin uğrak noktası oluyor. Ortaseki Ormanları’nda yürüyüş yapmak, ve manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar bu alana ilgi gösteriyor. Orteseki Ormanları’nda ekiple birlikte yürüyüş faaliyeti gerçekleştiren Kayseri Dağcılık İl temsilcisi ve K2Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, insanların doğaya karşı bilinçlenmesi içinde bu aktiviteleri yaptıklarını söyledi. Yılmaz konuyla ilgili, “Bizim halkımızı bilinçlendirmek için faaliyetlerimiz var. Bugün de 60 kişilik bir ekibi getirdik, insanlar doğayı yaşasın bilinçlensin istiyoruz. Burası Ortaseki Ormanları Titrek Kavak dediğimiz doğal volkanik orman alanıdır. Çok güzel bir yer, burayı korumamız gerekiyor. Buraya gelen arkadaşlarımız yürüyerek gelsinler vücutları açılsın, nefes alsınlar. Hem de araçlardan çıkan toz dumanlar ağaçların gözeneklerini de doldurduğu için onların kurumasına neden oluyor. Halkımızı da burayı gezmeye çağırıyorum, alıcımızı yesinler, kuş burnumuzu içsinler doğal ortamda hava alsınlar. Yürüyüşe her insan geliyor ama bize gelenlerin çoğunluğu dağcılık ve yürüyüş gurubumuz oluyor. Burada sabah yürüyüşe başlıyoruz 3-3 buçuk saat devam ediyoruz. Turistik alan olması için belediyemizin önce halkın gelip yiyip içebileceği alan oluşturması gerekiyor. Çünkü buraya gelen insan her yeri gezmiyor, yemek içmekte istiyor. Atlı turlar, ATV turları lazım, nasıl Ürgüp’e gittiğimizde ATV’ler varsa burada da olması lazım. Suyumuz yok, suyumuzun olması lazım, o çekilecek şimdi belediyemiz tarafından, acilen yapılması lazım. Bunlar yapılırsa başarıya ulaşırız ama böyle başı boş bırakırsak kesinlikle olmaz. Kurallara da uyulmasını istiyoruz, çöpleri atmamak lazım. En çok çöp atanlar genelde araçla gelen insanlar oluyor, bilinçli olup doğayı korumamız lazım” diye konuştu.

‘BELLİ SAATLER DIŞINDA ARAÇ GİRİŞLERİ YASAKLANSIN’

Sakar Çiftliği Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Muslu ise Orteseki Ormanları’nda güvenlik konusunda da destek istediğini belirtti. Muhtar Muslu, “Ben Mahalle muhtarı olarak Hacılar Belediye Başkanımıza da girişimlerde bulundum, oda söz verdi, burayı topyekûn ayağı kaldıracağız. Bilal Başkanı’nda çok güzel plan ve projeleri var. Kırkpınar Yaylası’ndan gelen bir suyumuz vardı, burada Orman Bölge Müdürlüğü Titrek Ormanları’mıza yol yaparken su hattımızı kırdı öyle bir sıkıntımız var. Oradaki boru hattı kullanılmıyor demişler sonrada müdürlükte çalışan kepçe operatörleri su hattımızı kırdı. Bende bunun için girişimlerde bulundum, KASKİ Genel Müdürlüğü’yle geldik hasar tespit çalışması yapıldı. İnşallah oradaki suyu buraya tekrar getireceğiz, başkanımızda bu konuda çok özverili çalışıyor. Bilal başkanımızın çok güzel projeleri olacak burada, yollar yapılacak, su ihtiyacı karşılanacak, lavabo ihtiyacı için çalışmalar yapılacak. Muhtar olarak da bazı önlemler almayı talep ediyorum, kaymakamımla da görüşeceğim. Geçen hafta bir yangın olayı oldu burada, itfaiye gelene kadar 2 saat geçti. Ama ben 2 vatandaşımızı alarak yardımlarıyla, piknikçilerin yakmış olduğu alana müdahale ettik. Müdahale etmeseydik Ortaseki Ormanları yanmıştı. Belli saatlerden sonra buraya araç girişlerinin yasaklanması lazım. Buraya bekçi istiyorum, gece gündüz burada bekçi olması gerekiyor, ne kadar çok insan gelirse o kadar çok yangın riski artıyor” şeklinde konuştu.