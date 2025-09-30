  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'nin dünya markası İstikbal'e alıcı çıkmadı

Kayseri'nin dünya markası İstikbal'e alıcı çıkmadı

TMSF tarafından ihale ile satışa çıkarılan İstikbal Mobilya, uygun teklif verilmemesi nedeniyle satış ihalesi sonlandırıldı.

Kayseri'nin dünya markası İstikbal'e alıcı çıkmadı

Kayserili firmaların İstikbal Mobilya'yı alma konusunda bir teşebbüsün olmaması, bu firmanında diğer yapılacak ihalelerede il dışına çıkmasının önünü açıyor.

Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bugün TMSF tarafından ihale ile satışa sunuldu. İhalede, yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 512 milyon adet İstikbal Mobilya paylarının satışı planlandı. 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedel belirlenen şirket için uygun teklifi veren yatırımcının bulunamamasından dolayı ihalenin sonlandığı öğrenildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Okulda yangın alarmı paniği 14 öğrenci yaralandı
Okulda yangın alarmı paniği; 14 öğrenci yaralandı
Yaşlılar Gününde Kayseri'de Yaşlılara Yönelik Önemli Projeler
Yaşlılar Gününde Kayseri'de Yaşlılara Yönelik Önemli Projeler
Kız öğrenciler arasında 'saç başa' kavga
Kız öğrenciler arasında 'saç başa' kavga
Talas'taki üvey baba cinayetinin sır perdesi aralandı
Talas'taki üvey baba cinayetinin sır perdesi aralandı
Kayseri'nin Tanınmış İş İnsanı Ahmet Büyüksimitci Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Tanınmış İş İnsanı Ahmet Büyüksimitci Hayatını Kaybetti
Erciyes'e Uluslararası Standartlarda Yeni Atletizm Pisti Geliyor
Erciyes'e Uluslararası Standartlarda Yeni Atletizm Pisti Geliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!