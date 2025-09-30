Kayseri'nin dünya markası İstikbal'e alıcı çıkmadı

Kayserili firmaların İstikbal Mobilya'yı alma konusunda bir teşebbüsün olmaması, bu firmanında diğer yapılacak ihalelerede il dışına çıkmasının önünü açıyor.

Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bugün TMSF tarafından ihale ile satışa sunuldu. İhalede, yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 512 milyon adet İstikbal Mobilya paylarının satışı planlandı. 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedel belirlenen şirket için uygun teklifi veren yatırımcının bulunamamasından dolayı ihalenin sonlandığı öğrenildi.