Kayseri'nin 'Dünya Spor Başkenti' olma hedefi için resmi başvuru yapıldı

Kayseri, sporda altın çağını yaşarken şimdi de küresel bir hedefe yelken açtı. 2024 yılında ACES Europe tarafından Avrupa Spor Şehri unvanını alan Kayseri’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen "Avrupa Spor Başkenti 2025" programına katılarak Kayseri’yi Dünya Spor Başkenti yapmak üzere resmî başvuruda bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a Estonya programında Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti. Program kapsamında yapılan sunumlarda Kayseri’nin spor altyapısı, ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarısı, spor yatırımları ve gençlere yönelik projeleri tanıtıldı.

Estonya’nın Başkenti Talinn şehrinde Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) heyeti ve diğer ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de spor anlamında yaptıkları çalışmalarla alakalı sunum gerçekleştirdi.

“Kayseri’yi Sporun ve Sporcunun Şehri Yapıyoruz”

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Avrupa Spor Şehri unvanımızı bir adım daha ileriye taşıyarak dünya sahnesinde yer almak istiyoruz. Sporla gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve aynı zamanda spor turizmini canlandırarak kent ekonomimize katkı sunmak hedefindeyiz" dedi.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, tüm kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu hedefe ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Kayseri’yi sadece Türkiye’de ve Avrupa’da değil, dünyada da sporun başkenti yapacağız. Sporun ve sporcunun yanında olan bir şehir olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen ACES toplantısında, şehrimizin spor tesislerini ve elde ettiğimiz başarıları anlatarak “Dünya Spor Başkenti” unvanı için resmî müracaatımızı yaptık. Avrupa Spor Şehri unvanının ardından Altın Bayrak ile taçlanarak Avrupa’nın en iyi spor şehri seçilen Kayseri’miz, sadece 2025 yılında 393 madalya kazandı. Bu gurur hepimizin. Biz, sporu seven bir şehiriz. İnşallah Kayseri’yi dünya sahnesinde de hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız.”

Spor Altyapısında Büyük Hamle

Kayseri, yıl boyunca düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton, Doğa Yürüyüşleri, Bisiklet Turları, Spor Festivalleri ve Doğa Kampları ile spor alanında örnek bir şehir haline geldi. Spor A.Ş. bünyesinde işletilen tesislerde hem amatör hem profesyonel sporculara destek sunulurken, şehre kazandırılan yeni spor alanları ve yatırımlarla altyapı güçlendiriliyor.

2025 yılı içerisinde Kayseri, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında toplam 393 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, Kayseri’nin spor vizyonunun yalnızca yerel değil, küresel ölçekte de karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

Kayseri’nin Dünya Spor Başkenti olma yolundaki bu stratejik adımı, yalnızca sporun gelişimine değil, aynı zamanda sosyal bütünleşme, sağlıklı yaşam bilinci ve şehir tanıtımı gibi birçok alana da katkı sağlamayı hedefliyor. Sonuçların 2026 yılı Haziran ayında belli olması bekleniyor.

