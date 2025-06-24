Kayseri'nin En Büyük Camisinin Kaba İnşaatı İhaleye Çıktı

İhaleye dair yapılan açıklamada, "Kartal Camii Kaba İnşaatı Yapım İşi"nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirileceği belirtildi. Tekliflerin yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı vurgulandı.

İhale, 28 Temmuz 2025 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 3. katındaki 307 nolu odada yapılacak. Cami inşaatı, 13 bin metrekarelik bir alan üzerinde yükselecek ve sadece temel inşaatının maliyetinin yaklaşık 75 milyon lira olması bekleniyor. Önceki ihale şartlarına göre, 19 bin 300 metreküp beton, 1,765 ton demir ve 100 bin metreküp kazı ve nakil işlemleri için teklif verilmesi istenmişti.

Bu projenin, Kayseri'nin dini ve sosyal yaşamına önemli katkılarda bulunması hedefleniyor.