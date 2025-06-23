Kayseri'nin En Büyük Kültür Hazinesi Açılıyor

Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen bu devasa kütüphane, şehrin eğitim ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacak. Açılış töreni, 24 Haziran Salı günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek.

Modern Bir Kültür İkonu

Kütüphane, üç katlı yapısıyla modern donanımı ve zengin içeriği ile dikkat çekiyor. Sadece kitap okuma alanı değil, aynı zamanda buluşma, öğrenme ve üretme merkezi olmayı hedefliyor. Öğrencilerden araştırmacılara kadar her yaş grubuna hitap eden bu eser, Kayseri'nin kültürel altyapısını güçlendirecek.

Zengin İçerik ve Tesisler

Kütüphane, cep sineması, yetişkin ve çocuk kitaplıkları, bebek kitaplığı, grup çalışma alanları, etkinlik ve sergi salonları, kafeterya, konferans salonu, toplantı odaları ve özel koleksiyon salonları gibi çeşitli olanaklar sunarak bölgenin en kapsamlı kültür merkezi olma özelliğini taşıyor.

Bu önemli yatırımın, Kayseri halkına hayırlı olması ve tüm şehrin sahiplenmesi bekleniyor.