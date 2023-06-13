Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri Sanayi'nin mihenk taşı ve en büyük istihdam oluşturan üretim üssü 1 Temmuz itibarıyla taşınacağı yeni üretim tesisinde üretime devam edecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erciyes Anadolu Holding Ceosu Alparslan Ertekin şu açıklamayı yaptı:

'Holdingimizin İstikbal ve Bellona ile birlikte üçüncü mobilya markası olan Mondi Home için başlattığımız değişim, dönüşüm ve yeniden yapılanma planı 4 yıl önce logo, tabela ve kurumsal kimliği değiştirerek başlamışdı. Daha sonra hedef müşteri kitlesinin yeniden belirlenmesi ve bu müşteri kitlesine uygun ürünler, reklam/tanıtım yaparak devam etmiştik. Bu süreçte mevcut fabrikamıza ilave 2. üretim tesisimizi açmış ve orada panel mobilya üretimine başlamıştık. Şimdi ise yıllar içinde çok eski kalan ve çok katlı olması nedeni ile üretimi zorlaştıran ve üretimin maliyetini arttıran ilk üretim tesisimizden tek katlı muhteşem bir tesise taşınmaya başladık. 1 Temmuz itibarı ile tamamen taşınacağımız yeni üretim tesisimizde devam eden taşınma sürecini ve üretime başlayan baza hattını ziyaret ettim

@mondimobilya'