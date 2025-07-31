Kayseri'nin en çok kullanılan bulvarı yenileniyor

5 bin 500 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki bulvarda sıcak asfalt serimi çalışmaları titizlikle devam ediyor. Havaalanı bağlantısını sağlayan bu önemli ulaşım arterinin modern şehircilik anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Kullanım ömrünü tamamlayan eski asfalt tabakası, özel kazıma makineleri ile kaldırılarak yerine 12 bin ton dayanıklı ve konforlu sıcak asfalt dökülüyor.

Projenin detayları hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaların hızla ilerlediğini ve Kayseri'nin ulaşım kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirtti. İncelemelerde, yolun genişliği ve altyapı kalitesinin oldukça yüksek olduğu vurgulandı. Ayrıca, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kent genelinde asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam edecek. Bu projeyle birlikte, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın daha modern bir yapıya kavuşması bekleniyor.