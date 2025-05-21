Kayseri'nin en çok kullanılan caddesi 4 saatte yenilecek

Sivas Caddesi’nin Fuzuli Kavşağı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı arası kesiminde asfalt yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar 23.05.2025 Cuma günü saat 17.00’den itibaren başlanacak olup aynı gün akşam 21.00 itibari ile yolun meydan gidiş istikameti taşıt trafiğine kapanacak.

Sivas Caddesi’nin Fuzuli Kavşağı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı arası kesiminde asfalt yenileme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda yolun meydan gidiş istikameti Cuma günü 21.00 itibariyle taşıt trafiğine kapanacak.

Asfalt yenileme ve altyapı çalışmaları hakkında Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Sivas Caddesi’nin Fuzuli Kavşağı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı arası kesiminde asfalt yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar 23.05.2025 Cuma günü saat 17.00’den itibaren başlanacak olup aynı gün akşam 21.00 itibari ile yolun meydan gidiş istikameti taşıt trafiğine kapanacaktır. Alternatif güzergâhları kullanmanız önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.