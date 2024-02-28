Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santim

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan 138 santim enindeki sokak görenlerin dikkatini çekiyor.

Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santim
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan 138 santim enindeki sokak görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi’nde bulunan Gürcü Ömer Sokağı, diğer sokaklardan çok farklı. 138 santim eni bulunan sokak mahallede "dar sokak" olarak bilinirken, görenleri de hayrete düşürüyor. Aracın giremediği, 2 kişinin ise yan yana zor sığdığı sokak, eski evlerin arasında görsel bir şölen sunuyor.

Sokağı gören vatandaşların hayret ettiğini belirten Yakup Doğrusöz, “Burayı gören vatandaşlar şaşkınlıkla bakıyorlar. Eskiden alternatif olmadığı için bu sokaklar çok kullanılırdı. Şimdi pek kullanılmıyor. Burası çok eski bir sokak. Burada evlerde birbirlerine bağlı. Buradan iki kişi yan yana zor geçer. Günümüzün şartlarına göre ilginç bir sokak. Görenler de hayretle bakıyor. ’Neden bu kadar dar?’ diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santim
Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santim
Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santim
Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santim
Kayseri'nin en dar sokağı: 138 santim
İHA
Kayseri Gündem

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