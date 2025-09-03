Kayseri'nin en eski köprüsü: Hâlâ Dimdik Tekgöz Köprüsü
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi içerisinde yer alan Tekgöz Köprüsü, 2. Süleyman Şah döneminde, 1202-1203 yıllarında Kayserili Hacı Ali Şir Bin Hüseyin tarafından yaptırılmıştır. Köprü 120 metre uzunluğundadır.
Yapıldığı dönemde Kırşehir–Kayseri arasındaki ulaşımı sağlamak amaçlanmıştır. Köprüde yer alan kitabede ise şöyle yazmaktadır; “Bu köprüyü fetihler sahibi, İslam ve Müslümanları şereflendiren, din ve dünyanın dayanağı, düşmanlarını kahreden, Kılıçarslan oğlu Süleyman zamanında Emir-ül Müminine yardım eden, Kayserili Hüseyin oğlu, Allah’ın rahmetine muhtaç Bedreddin Hacı Alişir Hicri 599 Miladi 203 yılında inşa etti”.