Kayseri'nin en eski köprüsü: Hâlâ Dimdik Tekgöz Köprüsü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi içerisinde yer alan Tekgöz Köprüsü, 1202-1203 yıllarında Kayserili Hacı Ali Şir Bin Hüseyin tarafından yaptırılmıştır. Kayseri'nin ayakta kalan en eski köprüsüdür.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi içerisinde yer alan Tekgöz Köprüsü, 2. Süleyman Şah döneminde, 1202-1203 yıllarında Kayserili Hacı Ali Şir Bin Hüseyin tarafından yaptırılmıştır. Köprü 120 metre uzunluğundadır. 

Yapıldığı dönemde Kırşehir–Kayseri arasındaki ulaşımı sağlamak amaçlanmıştır. Köprüde yer alan kitabede ise şöyle yazmaktadır; “Bu köprüyü fetihler sahibi, İslam ve Müslümanları şereflendiren, din ve dünyanın dayanağı, düşmanlarını kahreden, Kılıçarslan oğlu Süleyman zamanında Emir-ül Müminine yardım eden, Kayserili Hüseyin oğlu, Allah’ın rahmetine muhtaç Bedreddin Hacı Alişir Hicri 599 Miladi 203 yılında inşa etti”.

