Kayseri'nin en eski medresesi, restorasyon için Koruma Kurulu'ndan onay bekliyor

Kocasinan ilçesine bağlı Hacı Saki Mahallesi’nde bulunan ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin kentteki ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesi, Selçuklu Sultanı 2'nci Kılıç Arslan'ın oğlu ve Kayseri Emiri Nureddin Sultanşah'ın veziri Hoca Hasan tarafından 1193'te yaptırıldı. Kesme taş, moloz ve kaba taş kullanılarak inşa edilen tarihi yapı geçen süreçte bakımsızlık nedeniyle yıkılarak kaderine terk edildi. Kocasinan Belediyesi, tarihi medresenin turizme kazandırılması için uzun yıllardır verdiği uğraşlar sonucu geçen yıl medreseyi bünyesine kattı. Bunun üzerine geçen yıl yaz döneminde tarihi medresede kazı çalışması yapıldı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye, tarihi yapının Şehir Akademisi olması için hazırladığı projeyi Koruma Kurulu onayına sundu. Restorasyon çalışmalarının başlaması için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı bekleniyor. Kocasinan Belediyesinde mimar olarak görev yapan ve projede yer alan Setenay Ören, “Burası 12’nci yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait bir medrese. Anadolu'nun ilk medresesi olarak biliniyor. Burada biz kazı çalışmalarına geçen yıl başladık. Temellerin ortaya çıkması için kazı çalışması yaptık. Temellerin ortaya çıkmasından sonra proje sürecine başladık. Bu süreçte projelerimiz çizildi. Koruma Kurulu’na onaya sunuldu. Kayseri Koruma Kurulundan geçtikten sonra da inşa sürecine başlayacağız. Kazı çalışmaları şu an için tamamlandı. Ancak inşaat sürecinde tekrardan bir veriye denk gelirsek, yine tekrardan kazı çalışmalarına devam edeceğiz. Burada kazı sırasında çömlekler, su testileri, bakır sikkeler, kadınlara ait bilezikler ve küçük ev eşyaları bulundu. Kitabe bizden çok önce bulundu. Daha önce de burada evler vardı. Onların temelinden çıkarıldı. Bulunan eşyalar Müze Müdürlüğü’ne gönderildi” ifadelerini kullandı.

Restorasyona bu yıl başlanılacağını ve 2-3 yıl süreceğini beklediğini belirten Ören, “Sayın Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ın söylediğini ben size iletiyorum. Burası Şehir Akademisi olarak kullanılacak. Yani bir kütüphane gençlerimize yönelik ders çalışabilecekleri, ilim öğrenebilecekleri bir yer olarak düşünülmekte. Koruma Kurulu ne zaman onaylarsa ondan sonra biz ihale sürecine gireceğiz. Restorasyonuna başlayacağız. Restorasyonu da 2 veya 3 yıl emin olmamakla beraber, inşallah bir başlarsak devamı gelir diye düşünüyorum. Eğer proje onaylanırsa inşallah, bu yıl planımızda” diye konuştu.