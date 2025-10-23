Kayseri'nin en eski mesire alanı yenileniyor
Kayseri'nin tarihi mesire alanlarından biri olan Sarımsaklı Barajı, kapsamlı bir yenileme sürecine girdi. Doğa dostu projelerle, bu önemli alanın daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Yenileme çalışmaları sırasında mesire alanının geçici olarak kapalı olacağı belirtildi.
Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı’nda yapılan çevre düzenlemesi ve peyzaj yenileme çalışmaları, ziyaretçilere daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu süreçte, alanın sosyal donatıları zenginleştirilerek ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturulması planlanıyor.
Kayseri’nin yeşil alanlarını artırma hedefi doğrultusunda, Sarımsaklı Barajı’nın doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı haline getirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Yenilenen mesire alanı, tamamlandığında Kayserililere yeniden hizmet verecek.